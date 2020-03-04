Altun: Göçmenlere biber gazı sıkan ülke ahlaktan bahsedemez

Göçmenlerin, Edirne ve Çanakkale başta olmak üzere çeşitli noktalardan Yunanistan’a geçme mücadelesi sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan’ın göçmenlere karşı izlediği sert tutumla ilgili şunları söyledi:

ÇİFTE STANDART VE İKİYÜZLÜLÜK

* Yunanistan mültecilere korkunç bir şekilde davranıyor ve sonra da dönüp suçu Türkiye’ye atıyor. Bu, yıllardır alıştığımız türde bir çifte standart ve ikiyüzlülüktür. Geçici koruma statüsünü askıya alan ve göçmenlere biber gazı sıkan bir ülke, ahlaktan bahsedemez

* AB, Avrupa’nın mülteci istilasına uğramasını önlemek için belli ki yeni cephe gözüyle baktığı Yunanistan’a yardım etmeye çalışıyor. Avrupa’nın son dokuz yıldır benimsediği güvenlik odaklı yaklaşımı tam da buydu.

ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEDİ

* AB’nin 2015 yılında Türkiye ile yapmış olduğu anlaşma da insani odaklı değil, aynı şekilde güvenlik odaklı bir zihniyete dayalı olarak mültecilerin Avrupa’ya geçişini önlemek için yapılmış bir anlaşmaydı. O zaman bile AB, finansman, vize serbestisi ve diğer birçok konuda üzerine düşen görevleri yerine getirmedi.

HER ŞEY YOLUNDAYMIŞ GİBİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR

* Türkiye bütün yükü üstlendiğinde, Avrupa için mülteci krizi de sona ermiş oldu. Aslında kriz sona ermemiş, Türkiye’nin girişimleri sayesinde Avrupa’ya etkileri sınırlandırılmıştı. AB, her şey yolundaymış gibi davranıp, Suriye’de yaşanan insani felaketi görmezden geldi.

AB’NİN TEK DERDİ AVRUPA’YA GÖÇ

* Kaynaklarımızı, Avrupa’ya göçün önlenmesi yerine İdlib’den gelen mültecilere ve yerlerinden edilmiş insanlara çevirerek, mülteci politikamızı değiştirmemiz gerekti. Ulusal ekonomik ve askeri kaynaklarımızı bu bağlamda kullanıyoruz. AB’nin ise halen tek derdi Avrupa’ya göç. (DHA)