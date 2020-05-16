Altun hakaretlere sert çıktı Kaftancıoğlu teşekkür etti

Altun ikinci tweetinde, Kuzguncuk’taki kaçak yapıların yıkılması sonrası başlayan ve CHP’lilerin evinin fotoğrafını çektikleri iddiasıyla savcılığa taşınan olaya gönderme yaparak şöyle devam etti: “Bu tartışmada adı geçen kadınlardan biri, üç adamını gönderip evimin fotoğraflarını çektirerek mahremiyetimizi ve çocuklarımın güvenliğini hiçe saymış olsa da bahsi geçenler bizim açımızdan değişmez ilkelerdir.”

Kaftancıoğlu da Altun’un destek tweetine teşekkür ederek “Kadın önsezinizle evinizin fotoğrafını çektirmediğim ve olumsuz bir durumda belki eşinizden hızlı orada olacağımı hissedeceğinizi düşünüyorum” karşılığını verdi.

Altun “O halde iftira tivitlerinizi silip kamuoyu önünde kendiniz ve partiniz adına özür dilemeye davet ediyorum. Hakikate bir borcunuz var” deyince Kaftancıoğlu “Hakikate ulaşma adına ben sizi bir iftar sonrası kahveye davet ediyorum. Birlikte ortaya çıkaracağımız hakikat inanıyorum ki özür dilemesi gereken her kimse o özrü diletecektir” ifadesini kullandı. Altun “Dışarıdan şık bir teklif gibi görünse de özür dilemesi gereken siz ve partinizsiniz” deyince Kaftancıoğlu “İçeriden de samimi bir teklif olduğunu hissettirebilmeyi çok isterdim doğrusu” dedi.