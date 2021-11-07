Altyapı Paketi Neleri İçeriyor?

ABD Kongresi’nden her iki partinin de desteğiyle yerel saatle Cuma akşam saatlerinde geçen 1 trilyon dolarlık altyapı paketi Başkan Joe Biden tarafından imzalanacak. Paket yollar, köprüler, limanlar, demiryolları, temiz içme suyu, enerji şebekesi, genişbant internet ve daha fazlası için bütçe sağlayacak.

Başkan Biden, paketi Kongre üyelerinin bir haftalık tatilinin ardından törenle imzalayacağını bildirdi.

Hükümet yeni altyapı paketiyle ülkenin her köşesine erişmeyi hedefliyor. Altyapı paketi, Başkan’ın kıtalararası demiryolu ve Eyaletler Arası Otoyol Sistemi’nin inşasıyla karşılaştırdığı tarihi bir yatırım olarak görülüyor. Beyaz Saray yatırımların gelecek on yıl boyunca yılda ortalama 2 milyon yeni istihdam imkanı oluşturmasını bekliyor.

Paket partiler arasında haftalarca süren görüşmelerin ardından Temsilciler Meclisi’nden 206’ya karşı 228 oyla geçti.

Senato yasa tasarısını Ağustos ayında 30’a karşı 69’la geçirmişti. Temsilciler Meclisi’nde ise 13 Cumhuriyetçi yasayı geçirmek için Demokratlar’la birlikte oy kullandı.

Yollar ve köprüler

Tasarı, ülkenin eskiyen otoyol, köprü ve yollarını onarmak için 110 milyar dolar sağlayacak. Beyaz Saray’a göre, ülkenin toplam yaklaşık 280 bin kilometrelik otoyolları ve ana yolları ile 45 bin köprüsü kötü durumda. Biden yönetimine göre, köprüler için ayrılan yaklaşık 40 milyar dolar, ulusal otoyol sisteminin inşasından bu yana yapılan en büyük özel köprü yatırımı olacak.

Toplu taşıma

Pakette toplu taşımaya ayrılan 39 milyar dolar, ulaşım sistemlerini genişletecek, engelliler için erişilebilirliği iyileştirecek, eyalet ve yerel yönetimlere sıfır emisyonlu ve düşük emisyonlu otobüsler satın almaları için bütçe sağlayacak. Ulaştırma Bakanlığı 24 binden fazla otobüs, 5 bin vagon, 200 istasyon ve binlerce kilometrelik hat ve güç sisteminin onarıma ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor.

Yolcu ve nakliye taşımacılığı

Ülkenin en büyük demiryolu işletmesi Amtrak’ın 735 kilometrelik Kuzeydoğu Koridoru’nu onarmak ve dokuz yıl önce meydana gelen Sandy Kasırgası’ndan bu yana oluşan bakım ve onarım ihtiyacını karşılamak için pakette 66 milyar dolar bütçe ayrılıyor.

Elektrikli araçlar

Paket, yönetim tarafından iklim değşikliğiyle mücadelede kritik görülen elektrikli araç şarj istasyonlarına 7,5 milyar dolar harcayacak. Ayrıca elektrikli okul otobüsleri ve hibrit otobüslerin satın alınması için 5 milyar dolar sağlayarak dizel yakıtla çalışan okul otobüslerine olan bağımlılığı azaltacak.

İnternet erişimi

Pakette internet ağının genişletilmesi amacıyla ayrılan 65 milyar doların kırsal alanlar, düşük gelirli aileler ve yerel topluluklar için internet hizmetlerini iyileştirmesi hedefliyor.

Elektrik şebekesinin modernize edilmesi

Son yıllarda daha sık hale gelen elektrik kesintileriyle mücadele için elektrik şebekesinin güvenilirliğini ve esnekliğini arttırmak amacıyla pakette 65 milyar dolar ayrıldı. Paket karbon yakalama teknolojileri ve temiz hidrojen gibi daha çevre dostu elektrik kaynaklarını da destekliyor.

Havaalanları

Paket, havaalanı pistleri, kapıları, terminalleri ve eskiyen hava trafik kontrol kulelerini iyileştirmek için 25 milyar dolar harcayacak.

Su ve atık su

Yasa su ve atık su altyapısına 55 milyar dolar ayırıyor. Buna göre kurşun içeren boruların değiştirilmesi için 15 milyar dolar ve suların diğer kimyasal maddelerle kirlenmesi sorununu çözmek için 10 milyar dolar harcanacak.

Nasıl karşılanacak?

Beş yıllık harcama paketinin masrafının harcanmamış 210 milyar dolarlık Covid-19 yardımı ve bazı eyaletlerin durdurduğu 53 milyar dolarlık işsizlik sigortası ile petrol rezervi satışları ve 5G hizmeti satışından gelecek gelirle karşılanması bekleniyor.

Biden Baltimore’a gidiyor

Başkan Joe Biden pakete kamuoyu desteğini arttırmak için yeni haftanın ilk günü Pazartesi Baltimore kentine gidiyor. Biden, 1 trilyon dolarlık paketin Amerikalılar’a faydalarını Baltimore’da bir kez daha anlatacak.