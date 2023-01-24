Alves’in ardından gündeme geldi: İşte hapse giren futbolcular

DANI ALVES
UNAM Pumas forması giyen 39 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Dani Alves geçtiğimiz günlerde gündemi sarsan bir haberle anıldı. Barselona kentindeki bir diskoda 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Brezilyalı futbolcu tutuklanmıştı.
Kefalet ile serbest kalamayacak futbolcunun 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.
RONALDINHO
Futbolun tarihinin efsane ismi Ronaldinho da hapse girenlerden.
Mart 2020’de ülkeye girmek için sahte bir pasaport kullandığını iddiası ile Paraguay’daki polis tarafından sorgulanan Ronaldinho, erkek kardeşi ile birlikte ülkede gözaltında tutuldu. Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay’da gözaltına alınan Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FREDDY RINCON
13 Nisan 2022’de vefat eden futbolcu Real Madrid forması da giymişti. Rincon uyuşturucu kaçakçılığından 123 gün hapis yattı.
ALEXANDER KOKORIN VE PAVEL MAMAEV
Bir taraftarı dövdükleri gerekçesiyle mahkeme tarafından suçlu bulunan Rus futbolcular 2019 Ekim’de tutuklanmıştı.
Aleksandr Kokorin 18 ay, Pavel Mamaev ise 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.
PAVEL MAMAEV
ADAM JOHNSON
Manchester City ile şampiyonluk yaşayan İngiliz yaşayan sağ bek de hapse giren futbolculardan. Reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girmekten altı yıl hapse çarptırılan Adam Johnson üç yılın sonunda hapse girdi.
GEORGE BEST
Futbol tarihinin ikonik isimlerinden ve Manchester United efsanesi George Best, 1984 yılında polise hakaret edip, aldığı para cezasını ödemediği için 3 ay hapse girdi.
BENJAMIN MENDY
Manchester City’nin eski Fransız sol beki 2021’de tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarından dolayı tutuklandı. Ocak 2022’de duruşmada suçsuz bulundu.
RENE HIGUITA
Kariyeri boyunca attığı 41 golle tüm zamanların en golcü 4. kalecisi olan Higuita, 1990’lı yıllarda Kolombiya’da yasadışı işlere karıştı.
Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın sorumlu tutulduğu bir çocuk kaçırma olayına yardımcılık yapmakla suçlanan Higuita, 7 aylık hapis cezasına çaptırıldı.
RONALDINHO
Futbolun tarihinin efsane ismi Ronaldinho da hapse girenlerden.
Mart 2020’de ülkeye girmek için sahte bir pasaport kullandığını iddiası ile Paraguay’daki polis tarafından sorgulanan Ronaldinho, erkek kardeşi ile birlikte ülkede gözaltında tutuldu. Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay’da gözaltına alınan Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FREDDY RINCON
13 Nisan 2022’de vefat eden futbolcu Real Madrid forması da giymişti. Rincon uyuşturucu kaçakçılığından 123 gün hapis yattı.
ALEXANDER KOKORIN VE PAVEL MAMAEV
Bir taraftarı dövdükleri gerekçesiyle mahkeme tarafından suçlu bulunan Rus futbolcular 2019 Ekim’de tutuklanmıştı.
Aleksandr Kokorin 18 ay, Pavel Mamaev ise 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.
PAVEL MAMAEV
ADAM JOHNSON
Manchester City ile şampiyonluk yaşayan İngiliz yaşayan sağ bek de hapse giren futbolculardan. Reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girmekten altı yıl hapse çarptırılan Adam Johnson üç yılın sonunda hapse girdi.
GEORGE BEST
Futbol tarihinin ikonik isimlerinden ve Manchester United efsanesi George Best, 1984 yılında polise hakaret edip, aldığı para cezasını ödemediği için 3 ay hapse girdi.
BENJAMIN MENDY
Manchester City’nin eski Fransız sol beki 2021’de tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarından dolayı tutuklandı. Ocak 2022’de duruşmada suçsuz bulundu.
RENE HIGUITA
Kariyeri boyunca attığı 41 golle tüm zamanların en golcü 4. kalecisi olan Higuita, 1990’lı yıllarda Kolombiya’da yasadışı işlere karıştı.
Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın sorumlu tutulduğu bir çocuk kaçırma olayına yardımcılık yapmakla suçlanan Higuita, 7 aylık hapis cezasına çaptırıldı.