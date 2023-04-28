Amasra faciası davasında ara karar açıklandı

Bartın Ağır Ceza Mahkemesince Bartın Adliyesi’nde özel oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Sanık savunmalarının tamamlanması ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı.

Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep eden cumhuriyet savcısı, müşteki avukatlarının katılma taleplerinin müşteki beyanları alındıktan sonra değerlendirilmesine, Genel Maden-İş’in katılma talebinin kabulüne, bazı barolar, meslek örgütleri ile HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü’nün müdahillik talebinin reddine karar verilmesini istedi. Söz alan müşteki avukatları, sanıkların tutukluluk halinin devamı talebinde bulundu.

Sanık avukatları da cumhuriyet savcısının müvekkillerinin tutukluluk halinin devamına yönelik görüşüne katılmadıklarını belirterek, müşteki ve mağdur vekilleri dışındaki katılma taleplerinin reddini ve müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Söz verilen tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural, kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman’ın tutukluluk halinin devamına, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca’nın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Müşteki vekillerinin katılma taleplerinin müştekilerin beyanı alındıktan sonra değerlendirilmesine, Genel Maden-İş’in katılma talebinin kabulüne, bazı barolar, meslek örgütleri ile HDP İzmir Milletvekili Pekgözegü’nün müdahillik talebinin reddine hükmeden heyet, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartının devamını, TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu Ön Raporunun istenmesini, tedavi gördüğü hastanede 5 Nisan’da vefat eden işçi Ayhan Akgül için ek iddianame düzenlenmesini kararlaştırdı.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için 3 Mayıs’a ertelendi.

Bu arada, tahliye kararının açıklanmasının ardından kısa süreli fenalık geçiren Atmaca’ya sağlık ekiplerince müdahale edildi. (AA)