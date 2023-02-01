‘Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’ toplandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde yaşanan ve 42 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasını araştırmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan ‘Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’ 11’inci kez toplandı.

Komisyona, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası (Enerji Bir-Sen), Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) ve Türk Enerji-Sen temsilcileri de katıldı. Toplantı, komisyon başkanı Taner Yıldızın açılış konuşmasıyla başladı.

Ardından kamu içerisinde maden ve enerji iş kollarında örgütlü olan sendikaların temsilcileri, komisyondaki milletvekillerine sunum yaparak kazaya ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. Komisyonda görevli milletvekilleri de sunumların ardından değerlendirmelerde bulundu.

CHP’Lİ BEKO’DAN ÖZELLEŞTİRME ELEŞTİRİSİ

Komisyonda ilk sunumu TTK’da yetkili sendika konumunda bulunan Enerji Bir-Sen yaptı.

Sunumun ardından söz alan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, sendikayı özelleştirmelere ses çıkarmadığı gerekçesiyle eleştirerek, “Madenlerde yüzde 86 oranında özelleştirme olmuş. Sendikaların özelleştirmelere karşı olması lazım. Bartın Amasra’da şirketler gelmiş ve buraları ihaleyle almışlar. Sizin daha önce bu özelleşmeye, taşeronlaşmaya karşı koyduğunuzu bilmiyorum. Bundan sonra hiçbir madenci kardeşimizin ölmemesi için eteğimizdeki taşları dökelim. Bir maden yasası çıkartmak için elimizi taşın altına koyalım” dedi.

“GİZLENMEYE Mİ ÇALIŞILIYOR?”

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ise maden faciası ile ilgili yürütülen hukuki sürece ilişkin, “Bartın Cumhuriyet Savcılığının iddianameyi kapattığını öğreniyoruz. TTK Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve 9 bakanlık yetkilisi hakkında ‘görevi kötüye kıllanmak’ suçundan soruşturma izni istenmiş ama bakanlıklar izin vermemiş. Savcılık geçici bir iddianame peşinde. Savcılık maden kazası yerine gitmeden, olay yerini görmeden soruşturmayı sonlandırmamalıydı. Enerji ve Çalışma bakanlıkları bir şeyleri gizlemeye mi çalışıyor?” değerlendirmesinde bulundu.

‘KOMİSYONDA KAYNATMA’ POLEMİĞİ

Komisyonda sunumların ardından değerlendirmelerde bulunan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker arasında ‘komisyonu kaynatma’ polemiği yaşandı.

Devamında İlyas Şeker’in KESK yetkililerine sorular yöneltmesi sırasında tansiyon tekrar yükseldi. Komisyon başkanı Taner Yıldız, ‘usule uymadığı’ gerekçesiyle Deniz Yavuzyılmaz’ı uyardı. Yıldız ve Yavuzyılmaz arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Komisyonda söz alan komisyon başkanvekili Muhammet Balta, maden kazasında 42 şehidin olduğunu hatırlatarak, “Elbette ki buradaki maden kazasıyla ilgili hukuk bunun kararını verecek. Bizim amacımız iktidarı muhalefeti hiç fark etmez, bu kazaların tekrarlanmaması ve kazalara sebep olanların hukuk önünde hesap vermesidir” dedi.

“BİR PROBLEM OLMAZ”

Komisyonda milletvekillerinin yangın sahasının soğuması ve barajların ne zaman açılacağına ilişkin sorularına yanıt veren TTK Amasra İşletme Müdürü Rıdvan Kapuağası, “Mevzuatta, ‘su basılmasının karbondioksit basılması veya azot enjeksiyonu gibi başka bir müdahale yapılmamış ise bir yıldan daha az süreler yangını sahanın soğuması için yeterli. Soğuma için 2 yıldan daha uzun süre beklemek gerekmektedir’ diyor. Şimdi ‘4 haftalık sürede kesin açılır’ demem çok doğru olmaz. 4 haftalık süreçte değerler tamamen sıfırsa bir protokol hazırlayacağız. Barajın açılması gibi önemli bir konuda da muhtemelen sadece TTK’nın değil aynı zamanda ilgili birimlerden de izin alınması gerekiyor. İlgili birimler de derse ki bu 4 haftalık süreç bizim için yeterlidir. Açalım denirse açarız, herhangi bir problem olmaz” ifadelerini kullandı

Toplantı, milletvekillerinin söz almasının ardından noktalandı. Komisyon, 8 Şubat 2023 günü 12’nci kez toplanacak. (DHA)