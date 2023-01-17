Amasra’da ‘bareti ocağa indirip’ mesai almışlar!

Amasra Cumhuriyet Savcılığı, 42 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin fezlekesi 13 Ocak 2023’te tamamlandı. 23 şüphelinin cezalandırılmasının talep edildiği fezlekede, müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, işletme baş mühendisi Mehmet Tural ve iş sağlığı güvenliği (İSG) ve eğitim başmühendisi ve şube müdürü Volkan Soylu’nun olası kastla öldürme suçundan cezalandırılması talep edilirken TTK Genel Müdürlüğü’nden herhangi birinin cezalandırılması talebi yer almadı.

‘RESMEN ADAM KAYIRDILAR’

TBMM Araştırma Komisyonu’na gönderilen savcılık fezlekesine göre, bazı mühendisler ile iş güvenliği uzmanları, şef ve çavuşlar madene inmiyor, asansörle baretlerini aşağıya gönderip sisteme okutarak, kendilerini yer altında çalışıyormuş gibi gösteriyordu. Şehit Mehmet Bulut’un eşi Buse Bulut “Eşim bana ocakta adam kayırma olduğunu, bazı kimselerin ocağa inmeden bareti asansör ile aşağı göndererek okuttuklarını söyledi” dedi. Olay günü vardiya listesinde 110 kişi olduğu ancak yeraltından 87 kişinin çıktığı, 6 işçinin ise listede olmadığı halde patlama sonucu madende hayatlarını kaybettiği belirlendi.

‘BİLGİLERİ, TECRÜBELERİ YOKTU’

Savcılık ifadesine yer verilen emniyet mühendisi Şahan Kahraman “Siyasi kanallarla, sendikal faaliyetler ile ya da hemşericilik vb. kullanılarak bu şekilde referanslı olan personel ayakta ya da bacada çalışmadı, daha kolay ve hafif işlerde çalıştırıldığını düşünüyorum” dedi. Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca ise “İşletmede mesleki konuyla yeterli derecede bilgi ve tecrübesi olmayan şahıslar, işletmede yine işçi güvenliği ve idari yönden önem arz eden mevkilere getirildi” diye konuştu.