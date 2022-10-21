Amasra’daki maden faciası için Meclis’te komisyon kurulması kararı Resmi Gazete’de

Amasra’daki, maden ocağında 41 işçinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili ‘Meclis Araştırma Komisyonu’ kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu maden kazasının tüm önleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.

Araştırmayı yapacak komisyon 21 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek. (AA)