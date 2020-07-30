Amasya, Karabük bayram namazı saat kaçta? 2020 Diyanet Amasya Kurban Bayramı namazı vakti…

Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı, bayramın ilk günü namaz kılınarak eda edilecek. Diğer illerimizde olduğu gibi Karabük ile Amasya’da da bayram namazı saatini merak eden vatandaşlar, internette namaz saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Amasya ve Karabük bayram namazı saatlerini duyurdu. İşte 31 Temmuz 2020 Cuma Amasya bayram namazı vakti…

AMASYA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İllere göre farklılık gösterebilen, Kurban Bayramı namazı vakti belli oldu. Diyanet’in yayınladığı tarihlere göre, Amasya’da bayram namazı 31 Temmuz Cuma günü saat 06.06’da kılınacak.

KARABÜK’TE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet tarafından açıklanan vakitlere göre Karabük’te bayram namazı 31 Temmuz Cuma günü saat 06:18’te kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

KURBAN BAYRAMI İBADETLERİ NELER?

Kurban Bayramı yapılacak ibadetler insanların merakını çekiyor. 4 gün sürece kurban bayramı boyunca yapılacak pek çok ibadet vardır. İşte Kurban Bayramı’nda yapılacak ibadetler;

– Kurban kesmek: Durumu olan herkese vacip olan bu ibadet, Kurban Bayramı’nın sebebidir.

– Namaz kılmak: Kurban Bayramı sabahı milyonlarca Müslüman bayram namazına kalkacak. Bayram namazı dışında kaza ve nafile namazlar kılmak da son derece önemlidir.

– Teşrik Tekbiri getirmek: Bu sabah namazından sonra Kurban Bayramı’nın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirmek vaciptir.

– Tövbe ve İstiğfar etmek: Tüm önemli dini günlerde olduğu gibi, Kurban Bayramı boyunca Cenab-ı Hak’tan günahlar için af dilemek, günahlardan tövbe etmek ve istiğfar etmek önemlidir.

– İhlas Suresi hatmi yapmak: Bayram boyunca 1000 kez İhlas Suresi okuyarak İhlas Hatmi yapmak bayramdan alınacak fazileti atlayacaktır.

– Fakir-fukaraya yardım etmek: Kurban etini ihtiyaç sahiplerine pay etmek de bu bayramın önemli amaçlarından biridir.

-Müslümanlar arası bağları güçlendirmek: Eş,dost, akraba ziyaretleri ile Mü’minler arası bağların güçlenmesi bayramların manevi yönünü canlandıracaktır.

KURBANIN SATILDIKTAN SONRA SATICININ ELİNDE EMANETEN DURURKEN ÖLMESİ VEYA BAŞKA BİR SEBEPLE KESİLEMEMESİ DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

Satın alınıp da, korunmak veya beslenmek üzere kurban bayramına kadar satıcının yanında bırakılan kurbanlık hayvan onun yanında emanet hükmündedir. Emanet malın telef olması hâlinde, emaneti elinde tutanda kasıt, kusur veya ihmal bulunmadığı sürece sorumlu olmaz. Dolayısıyla, satıcı emanet malı, korunması gerektiği şekilde korur da buna rağmen mal telef olursa onu tazmin etmesi gerekmez. Bu durumda, kurbanlık hayvanın daha önce ücreti ödenmemişse, alıcının ödemesi gerekir. Ölen hayvanı satın alan kişi zenginse, yenisini alıp kesmek zorundadır. Yoksulsa yeniden hayvan alıp kesmesi gerekmez. Fakat kurbanlık hayvanı elinde emanet olarak bulunduran kimse, onu gerektiği şekilde korumaz veya ihmalkâr davranır ve bu yüzden hayvan telef olursa hayvanın değerini tazmin etmesi gerekir. Bu durumda da hayvan sahibi zenginse yenisini alıp keser. Yoksulsa kesmesine gerek yoktur.

AMASYA’DAKİ BAZI CAMİLER

Fethiye Camii: Fethiye Mahallesi’nde yer almaktadır. Kilise ıken Danışmendli Fetih Gazi 1116 yılında camiye çevirtmiş. Değişik dönemlerde tamir görmüş olan yapıya 1883 yılında (İncezade) Hacı Mehmet Arif tarafından minare ilave edilmiş, 1939 depreminden sonra yeniden onarılmıştır.



Burmalı Minare Camii: Dere Mahallesi’nde yer almaktadır. Selçuklu Sultanı II Gıyasettin Keyhüsrev zamanında, Vezir Ferruh ve kardeşi Haznedar Yusuf tarafından (1237-1247) tarihleri arasında yaptırılmıştır. 1590 da deprem ile, 1602 de yangın sonunda hasar gören bina onarım görmüş, daha önce ahşap olan minare burmalı olarak yapılmıştır. Ahşap minberi kitabeli olup Mahkeme Camii olarak da bilinmektedir.

Çilehane Camii: Sofular Mahallesi’nde, Pirler Parkı karşısındadır. Yakup Paşa tarafından 1413 yılında yaptırılmış olup mescit, türbe ve çile hücrelerinden oluşmakta olan bir Halveti Tekkesi’dir.



Gümüşlü Camii: Gümüşlü Mahallesi’nde olup ilk defa Gümüşlüzade Taceddin Mahmut Çelebi tarafından 1326 yılında yaptırılmıştır.

Kare plân şemasına sahip olan eser, ahşap kubbe ile örtülüdür.



Bayezıd Paşa Camii: Kunç Köprü’ nün kuzey doğusundadır. Çelebi Mehmed devrinde, Amasya Valisi Bayezid Paşa tarafından 1414 yılında yaptırılmıştır. Ters T plan şemasına sahip zaviyeli camilerdendir. Son cemaat mahalini çevreleyen mermer üzerindeki geometrik süslemeler, dikkat çekici özelikleri arasında yer almaktadır.



Yörgüç Paşa Camii: Gökmedrese Mahallesi’ndedir. Sultan II. Murad’ın vezirlerinden Atabey Abdullah Oğlu Yörgüç Paşa tarafından 1428 yılında yaptırılmıştır. Ters T plan tipinde olan eserin, dış duvarları kesme taştandır. Giriş cephesi kemerlerinde kırmızı ve beyaz mermer geçmeler yapının görünümüne ayrı bir güzellik katmıştır.