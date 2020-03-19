Amatör futbol ligleri de ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, devam etmekte olan profesyonel futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin ertelendiğini açıklarken TFF’nin resmi internet sitesinden amatör liglerin de aynı kapsamda ertelendiği açıklandı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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“Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında yapılan toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan kararlar doğrultusunda halen oynanmaya devam eden Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1. ve 2. Amatör Ligler ile U19 kategorisi 1. ve 2. liglerin müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

TFF İcra Kurulu Üyesi ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez’in sunduğu kapsamlı rapor ile ertelenen amatör liglerin yeni müsabaka takvimi de gelişmelere göre belirlenecek.”