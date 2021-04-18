Amatör telsizciler Kapadokya'da kesintisiz iletişim için gönüllü çalışıyor

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Afet veya olağan dışı durumlarda cep telefonlarının çekmediği alanlarda kesintisiz iletişim desteği sunan amatör telsizciler, kapsama alanlarını genişletebilmek için de gönüllü çaba harcıyor.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nevşehir Şubesi üyeleri, hem hobi amaçlı telsiz kullanıyor hem de bölgede yaşanması muhtemel doğal afet veya cep telefonlarının devre dışı kaldığı vadilerdeki arama kurtarma çalışmalarına haberleşme desteği sağlıyor.

TRAC üyeleri, bölgede kesintisiz iletişim sağlanabilmesi için 18 Nisan Dünya Amatör Telsizciler Günü dolayısıyla çeşitli noktalara role kurdu.

TRAC Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Sami Daşdeler, AA muhabirine, Kapadokya'nın arazi yapısından kaynaklı bazı alanlarda cep telefonlarının işlevsiz kalabildiğini, yaşanabilecek bir sorunda ekipler arasında telsizle iletişimin sağlanabilmesi için yüksek noktalara role kurmaya yönelik çalışma yaptıklarını belirtti.

Haberleşme ağını güçlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmaların "bir sevda işi" olduğunu söyleyen Daşdeler, her türlü giderin amatör telsizcilerce karşılandığını aktardı.

Daşdeler, 2016 yılında kurulan TRAC Nevşehir Şubesinin 32 gönüllüsü arasında öğretmen, iş insanı, gazeteci, işçilerin bulunduğunu anlatarak, şöyle dedi:

"TRAC Nevşehir Şubesi olarak, herhangi bir afet durumunda kamu yararına gönüllü iletişim desteği sunan bir kuruluşuz. Kapadokya, turistik bir bölge olmasından dolayı insan hareketliliğinin yoğun olduğu bir yer ancak vadilerde ve gezi güzergahlarında cep telefonlarının çekmediği alanlar var. Telsizin aktif olabilmesi için çeşitli noktalara role kuruyoruz. Kapsama alanımızı genişletmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir yerde turistin kaybolması veya olağan dışı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu tür konularda AFAD ekiplerine iletişim desteği sağlıyoruz. Baz istasyonları afet veya deprem durumlarında devre dışı kalıyor. Ancak, telsiz iletişimi hiç kesintiye uğramıyor. Bu yüzden alternatif iletişim aracı olarak kullanıyoruz."

Bütün bölgede ardından da çevre illerle telsiz bağlantısı kurmak için çalışma yürüttüklerine değinen Şen, kısa süre içinde hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

TRAC Nevşehir Başkan Yardımcısı Serkan Şen de endüstriyel teknoloji öğretmeni olmasından dolayı telsizle ilgili bazı teknik işleri bildiğini, bölgeye hakim noktalardaki telsiz rölelerinin bakımlarını yaptığını dile getirdi.

İletişimin kesintiye uğramaması için çaba harcadıklarını vurgulayan Şen, "Nevşehir'de 1642 rakımlı Oylu Dağı ile 1400 rakımlı Kahveci Dağı'nda, UHF bandından iki rölemiz var. Sık sık dağlara çıkıp bakımlarını yapıyoruz. Amatör telsizci arkadaşlarla frekansımız üzerinden görüşme yapıyoruz. Amatör telsizcilik bizim için bir hobi ama aynı zamanda da Türkiye Afet Müdahale Planı'nda devletin haberleşme çözüm ortağı olarak gönüllü görevimiz var. Haberleşme alt yapısında sorun yaşandığında cihazlarımızla iletişim desteği sağlıyoruz." dedi.

Amatör telsizcilerden Yaşar Göksu da bir firmada muhasebeci olarak görev yaptığını, çocukluk yıllarından beri telsizle iletişime karşı ilgisi olduğu için sınava girerek amatör telsizci unvanına sahip olduğunu ifade etti.