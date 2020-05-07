Amazon.com.tr'den KOBİ'lerin hayatını kolaylaştıracak uygulama

İSTANBUL (AA) – Amazon.com.tr, bünyesindeki satış ortaklarının hayatını kolaylaştıracak "Amazon Seller App" isimli mobil uygulamayı duyurdu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Amazon Seller App, Amazon.com.tr'de satış yapan KOBİ'lerin siparişlerini ve satıcı hesaplarını mobil cihazlar üzerinden hızlıca takip edip yönetmelerine olanak sağlayacak.

Türkiye'deki satıcıların kullanımına açılan ve KOBİ'leri teşvik çalışmalarından biri olarak öne çıkan Amazon Seller App, satıcılara bilgisayar başında olamadıkları zamanlarda da satış, büyüme ve hesap analizi, fiyatlandırma ve stok gibi kritik noktalarda hızlıca müdahale olanağı, envanter ve sipariş yönetimi, barkod tarayıcı ile envantere hızlı ve kolay ürün ekleme, müşterilerle kesintisiz, pratik iletişim, profesyonel kalitede ürün fotoğraflama, düzenleme ve anlık sipariş durumu bildirimi gibi pratik çözümler sunuyor.

Amazon.com.tr çatısı altındaki KOBİ'lerin hayatlarını kolaylaştırıp satışlarını artırmalarına yardımcı olacak Amazon Seller App'e iOS veya Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlar ve tabletlerden ulaşılabiliyor.