Amazon personeline evden çalışma talimatı

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon, corona virüs sebebiyle personeline evden çalışmaları talimatını verdi.

The Seattle Times’ta yer alan habere göre Amazon’un Seattle’daki merkezinde çalışanların büyük bir kısmı önümüzdeki dört hafta boyunca evden mesai yapacak.

Şirket tarafından yayınlanan bir kurum içi mesajda, çalışanların patronları ile konuşarak evden çalışma kararı almaları, her birimin evden çalışmaya uygun bir iş yapmadığı vurgulanarak ifade edildi.

Seattle şehrinin bağlı olduğu Washington eyaleti ABD’de corona virüsten dolayı en fazla insanın hayatını kaybettiği eyalet. Bugüne kadar virüsten dolayı ABD’de hayatını kaybeden 11 kişiden 10’u Washington eyaletinde bulunuyordu.

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