AMAZON VE NETFLIX’IN İÇERİK SAVAŞI YENİ BİR BOYUTA ULAŞIYOR

Elif Çetin'in sosyal medya hesapları ► @iamelifcetin / @loudandproud.co
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Yayının Tamamını İzlemek İçin ►https://youtu.be/wdKrrfGV7D0
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