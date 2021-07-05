Amazon’da Bezos Dönemi Sona Erdi 

Perakende devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos CEO görevini bugün devrederek, şirketin çevrimiçi kitapçıdan 1,75 trilyon dolarlık küresel perakende, lojistik ve internet devine evrimine öncülük ettiği 27 yılını noktalıyor. Şirketin yeni CEO’su Bulut Bilişim Bölümü başkanı Andy Jassy.

Jeff Bezos ayrılığını geçen Şubat ayında duyurmuştu. Bezos, Amazon’un internet sitesinden yaptığı açıklamada “İcra Kurulu Başkanı olarak Amazon’un önemli girişimlerine müdahil olacağım” demiş ve bunun emeklilik anlamına gelmediğini söylemişti.

Bezos yardım organizasyonu Day 1 Fund, çevre organizasyonu Bezos Earth Fund, uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, 2013 yılında satın aldığı Washington Post gazetesi ve diğer tutkularına zaman ayıracağını kaydetmişti.

Şirkette daha az halka açık bir role geçse de Bezos, en büyük bireysel hissedarı olması, yeni CEO Andy Jassy’ye uzun süredir akıl hocalığı yapması nedeniyle Amazon’da hala muazzam bir etkiye sahip olacak.

Zamanlama kritik

Bezos’un CEO olarak ayrılığı Amazon için kritik bir zamanda yaşanıyor. Pandemi, Amazon hizmetleri için büyük talep yaratarak karda ve işe alımda sıçramalara yol açtı. Amazon’un e-satışları Corona virüsü salgını nedeniyle tüketicilerin online alışverişi tercih etmesi sayesinde daha önce hiç olmadığı kadar arttı. Birçok mağaza bu dönemde kapılarını kapatmak zorunda kalırken Amazon satışlara yetişebilmek için 400 bin kişiye daha istihdam sağladı.

Ancak bu aşırı büyüme, piyasa denetleme ve düzenleme mekanizmalarının Amazon’u daha dikkatli incelemesine de yol açtı. Dünyanın en zengin kişisinin şirketin başında olmaması, bu incelemenin bir kısmının daha iyi geçmesine yardımcı olabilir. Ayrıca kenara çekilmek, Bezos’u bazı Kongre üyelerinin eleştirilerinden uzak kalmasına da yardımcı olabilir.

Amazon ayrıca, depo çalışanlarına yönelik muamelesi nedeniyle son zamanlarda eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Eylül ayına kadar 19 binden fazla Amazon çalışanı Corona virüsüne yakalandı. Bazı çalışanlar bu durumu protesto ederek tesislerin kapatılması çağrısı yaptı. Bezos, icra kurulu başkanı olarak bu konuyu ele alma sözü verdi.

Bezos, yatırımcılara Nisan ayında yazdığı bir mektupta, icra kurulu başkanı olarak yeni girişimlere odaklanacağını ve Amazon’u çalışmak için daha iyi bir yer haline getireceğini kaydetti. Bunu, Alabama’daki başarısız bir sendikalaşma kampanyası ve çalışanların öfkesi izledi

Jeff Bezos geçen ay itibarıyla, Amazon’un 51,2 milyon hissesine yani hisselerin yüzde 10’una sahip. Yani bir hissedar girişimi şirkette büyük bir değişiklik yapmak isterse, oylamadaki gücü Bezos’a nüfuz sağlayabilir.







Bezos’un ayrıca yeni CEO Jassy üzerinde etkisini sürdürmesine kesin gözüyle baklıyor. İki isim, şirketin ilk günlerinden beri yakın bir şekilde çalışıyor. Jassy, Bezos’un elit liderlik grubu “S-takımı”nın üyesiydi.

Harvard İşletme Fakültesi mezunu Jassy, 1997 yılında Amazon’da çalışmaya başlamış ve Amazon Ağ Hizmetleri’ni (AWS) kurarak milyonlarca kişinin kullandığı bir bulut platformu haline getirmişti.

Teknik ayrıntılara hakim olmasıyla bilinen Jassy’nin bu göreve gelmesi Amazon’un internet hizmetlerine verdiği önemin de göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Instagram’dan ipuçları veriyor

Jeff Bezos, vaktini nasıl geçirdiğini ise aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşıyor. Eski oyuncu ve futbolcu Dwayne Johnson ile plajda poz verirken Amazon Stüdyoları için bir film anlaşması yaptığını hesabında duyurdu.

Yakın tarihli bir gönderiye göre, bilim kurgu hayranı en iyi arkadaşı ve kardeşi Mark ile bu ay yörünge altı uzaya bir yolculuk planlıyor. Son gönderisinde 20 Temmuz’da gerçekleştireceği uzay yolculuğuna 82 yaşındaki eski pilot Mary Wallace Funk’u da onur konuğu olarak davet ettiği görülüyor.

Müzik yıldızları Katy Perry, Lil Nas X ve Lizzo ile de eğlendi. 2020’de Amerikan futbolu finali Super Bowl’dan, “DNA testi yaptırdım, %100 @lizzobeeating’in en büyük hayranı olduğum ortaya çıktı” mesajını paylaştı.

Bezos, hayırseverliğine dikkat çekmek için kamu görevlileriyle de bir araya geldi. Gönderilerine göre, iklim çabalarını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü ve Washington Eyaleti Valisi Jay Inslee’ye evsizler barınağını gezdirdi.