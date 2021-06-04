Amazonlarda son 5 yılın mayıs aylarında kaydedilen en yüksek seviyedeki ormansızlaşma yaşandı

BUENOS AIRES (AA) – Brezilya'da bulunan dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlarda, mayıs ayında görülen ormansızlaşma son 5 yılın aynı dönemine kıyasla en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülke basınında çıkan haberde, Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, Amazonlarda 1-28 Mayıs arası görülen ormansızlaşma, Mayıs 2020'ye oranla yüzde 41 artarak 1180 kilometrekare olarak kaydedildi.

Martta 367 ve nisanda 580 kilometrekare alanın ormansızlaştığı Amazonlarda, mayıs en büyük kaybın üst üste yaşandığı 3. ay olurken bu, 2016'dan bu yana mayıs aylarında görülen en yüksek seviyedeki ormansızlaşma olarak kayıtlara geçti.

İklim değişikliği karşıtı gruplar, mayıs ile kasım ayları arasında bölgede hakim olan kurak iklim sebebiyle ormansızlaşmanın artmasından endişe duyuyor.

Brezilya'da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun kurduğu, iklim değişikliğine karşı çalışmalar yürüten Observatorio do Clima'dan yapılan açıklamada, "Veriler endişe verici çünkü mayıs ayı, bölgenin çoğunda yıkımın yoğunlaştığı kurak mevsimin başlangıcını belirtiyor. Ormansızlaşma eğilimi gelecek iki ay boyunca sürerse, 2021 için ormansızlaşma oranı art arda dördüncü kez en yüksek seviyeye çıkabilir." ifadeleri yer aldı.

Amazonlarda artan ormansızlaşmadan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin sorumlu tutulduğu açıklamada, hükümetin ormansızlaşmayı kontrol altına almak için kurulan politikaları uygulamadığı kaydedildi.

"Dünyanın akciğerleri" olarak bilinen Amazonlarda, her yıl ağustos ile temmuz ayları arasında yapılan ölçümlere göre, Ağustos 2018'den Temmuz 2019'a kadar 9 bin 762, Ağustos 2019'dan, Temmuz 2020'ye kadar da 11 bin 88 kilometrekare ormanlık alan tahrip olmuştu.

Devlet başkanlığı seçiminden önce Amazonları ticari kullanıma açma sözü veren ve bölgede yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltan Bolsonaro, nisan ayında düzenlenen İklim Zirvesinde ise ülkesindeki yasa dışı ormansızlaşmayı 2030 yılına kadar bitirme sözü vermişti.