Ambalaj sektörü İSO 500 listesine 28 firma ile girdi

İSTANBUL (AA) – İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 16’sı Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere toplam 28 ambalaj firması yer aldı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yılı 4,7 milyar dolarlık ihracat geliri ile tamamlayan ambalaj sektöründeki istikrarlı büyüme, ekonomi çevrelerinde referans olarak kabul gören İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine de yansıdı.

Listede, 16’sı ASD üyesi olmak üzere toplam 28 ambalaj firması yer aldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün küresel ekonomik problemlere rağmen 2019’u en az hasarla atlattığını dile getirdi.



Sarıbekir, "2018’de İSO ilk 500’de ambalaj sektöründe faaliyet gösteren 33 firma yer alırken 2019’da bu rakam 28 oldu. Burada sayısal anlamda bir azalma olmasına rağmen üretimden satışları geçen yıl ile aynı seviyede koruduğumuzu görüyoruz. Bu, sektörümüz adına kritik önem taşıyor. Sektörümüz, belirsizlik ortamının hakim olduğu bir yılda ihracatı odak noktasına alarak üretimden satışlarda hız kesmedi." ifadelerini kullandı.

Her geçen yıl daha çok ihracat yapmayı hedeflediklerini belirten Sarıbekir, "Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımızdan şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.