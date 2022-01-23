Ambulanstan çıkanlar şoke etti

Meksika’da ambulans şeklinde düzenlenmiş bir minibüsün içinde 28 kaçak göçmen yakalanırken, güvenlik güçlerine sağlık personeli olduğunu iddia eden minibüs şoförü gözaltına alındı.

Meksika’nın Oaxaca eyaletinde Ulusal Göç Enstitüsü ekipleri ve Ulusal Muhafızların, güvenlik kontrolü yapmak amacıyla federal otoyolda durdurdukları ambulansın sahte olduğu ortaya çıktı.

Ambulans şeklinde düzenlenmiş bir minibüs olduğu tespit edilen aracın, içinde ise 28 kaçak göçmen yakalandı. Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan 21 yaşındaki minibüs şoförü, insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

GÖZETİM ALTINA TUTULUYORLAR

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, aralarında 14 kadın ve refakatçisi olmayan 9 çocuğun bulunduğu tamamı Nikaragua uyruklu kaçak göçmenlerin, yasal işlemlerinin yapılması için gözetim altında tutuldukları bildirildi.

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