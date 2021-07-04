Amerika Kuruluşunun 245. Yılını Kutluyor

Amerikalılar 4 Temmuz günü ülkenin bağımsızlığını kazanmasının 245. yılını kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde ülke genelinde havai fişek gösterileriyle çeşitli törenler düzenlenecek.

Geçen yıl salgın nedeniyle yapılamayan kutlamaların bu sefer çoşkulu olması bekleniyor.

Havai fişek gösterisinin merkezi başkent Washington’da müzelerin bulunduğu alan olarak bilinen National Mall olacak. Birçok kentte de havai fişek gösterileri düzenlenecek.

National Mall’da akşam saatleriyle birlikte 17 dakika boyunca havai fişek gösterisi düzenlenecek. Ayrıca Kongre binasının bulunduğu bölgede bando takımı sahne alacak.

Ülkenin en büyük kenti New York’ta da büyük bir havai fişek gösterisi düzenlenmesi bekleniyor.

Her yıl Brooklyn’de 4 Temmuz kutlamaları sırasında yapılan ancak geçen yıl salgın nedeniyle iptal edilen sosisli sandviç yeme yarışması bu yıl yapılacak ancak katılım sınırlı tutulacak.

Ülkede 4 Temmuz aynı zamanda Amerikalılar’ın vatan sevgisini gösterme ve arkadaşlarla bir araya gelerek yaz mevsiminin keyfini çıkarma günü olarak da biliniyor.

Bu arada İç Güvenlik Bakanlığı eyalet ve yerel polis teşkilatlarını uyararak aşırılık yanlısı grupların tehdit unsuru olabileceğini belirtti.

Bu yılki 4 Temmuz’un yollardaki en yoğun 4 Temmuz olması bekleniyor. Yaklaşık 44 milyon Amerikalı yollarda. Bu, 2019’da kırılan rekorun yüzde 5 daha fazlası anlamına geliyor.

Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden asker aileleri ve hayati önemde işlerde çalışanlardan oluşan 1000 kişiyi ağırlayacak.

Ancak ülkenin her yerinde aynı çoşku olmayacak.

Florida’da Surfside’daki bina yıkımı nedeniyle bazı etkinlikler iptal edildi.

Ülkenin batı tarafı aşırı sıcakların neden olduğu orman yangınları tehdidi altında ve ülkede artan enflasyon nedeniyle bazı evler havai fişek dahil bazı ürünleri satin alma konusunda konusunda zorluklar yaşıyor.