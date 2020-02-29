Amerika ve Taleban Barış Anlaşması İmzalıyor

Amerika’yla Taleban arasındaki Afganistan’daki savaşı sona erdirecek anlaşmanın imza töreni Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak. İmza törenine katılacak 31 kişilik Taleban heyeti Doha’ya ulaştı.

Anlaşmanın imza törenine Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılması bekleniyor.

Amerika ve Taleban uzun bir süredir anlaşmaya ilişkin görüşmeleri yürütüyorlardı. Taleban anlaşma karşılığında ülkedeki tüm yabancı askerlerin Afganistan topraklarından çekilmesini talep etti. Bu çerçevede Amerika’nın bölgedeki askerlerinin kademeli olarak çekilmeye başlaması bekleniyor.

Yabancı askerlerin ülkeden çekilmesi karşılığında Taleban Afganistan’da terör örgütlerinin yapılanmasına ve ülke topraklarını kullanmasına müsade edilmeyeceği taahhüdünde bulundu.

Taraflar anlaşmanın imzasından önce bir haftalık çatışmasızlık kararı almış ve bunun adeta anlaşma adına bir deneme süresi olduğu ifade edilmişti.