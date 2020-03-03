Amerika’da Corona Salgınından Ölenlerin Sayısı 6 Kişi Oldu

Amerika’nın Washington eyaletinin Seattle şehri bölgesinde corona virüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerlerin sayısı 6’ya yükseldi. Daha önce aynı eyalette iki kişinin yaşamını kaybettiği açıklanmıştı.

Ölenlerden 4’ünün ileri yaşlardaki kişiler oldukları ifade edildi. Mevcut 14 vakadan 8’inin aynı bölgeden olduğu belirtildi.

Son ölümlere karşın Beyaz Saray’da konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerikalılar açısından corona virüsü salgını riskinin düşük olduğunu söyledi. Ancak Washington eyaletinde mevcut giderlerin de karşılanması adına acil durum ilan edilmesi beklentisi bulunuyor.

Başkan Donald Trump’ın ilaç şirketlerinin yöneticileriyle biraraya geleceği ve ülke genelimnde testler ve seyahat kısıtlamaları konusunda görüş alış verişinde bulunacağı belirtildi.

Gıda ve İlaç Yönetimi Komisyonu Üyesi Stephen Hahn, bu hafta sonuna kadar yaklaşık 1 milyon kişiye corona virüsü testi yapılmış olacağını duyurdu. Şu anda günde 200 olan test sayısının günde en az 1000’e yükseltileceği belirtildi.

Hali hazırda Washington eyaletinde 18 olan vaka sayısının önümüzdeki gün ve haftalarda artacağı tahmin ediliyor. Durumundan şüphelenilen 29 kişinin de test sonuçları bekleniyor.

Vakalardan çoğunluğunun hastalığı hafif belirtilerle atlattıkları da paylaşılan belirtiler arasında. Amerika’da şu an aralarında New York, California ve Florida eyaletlerinin de bulunduğu 10 eyalette corona virüsü vakasına rastlandı. Ülke genelindeki vaka sayısı 91 olarak biliniyor.