‘Amerika’da da Karantina Önlemleri Uygulanabilir’

Ulusal Sağlık Ensitütüsü’nde bulaşıcı hastalık merkezinin başındaki isim Dr. Anthony Fauci, Amerika’da da ülke genelinde restorantların, barların geçici olarak kapatılmasının ihtimal dışı olmadığı mesajını verdi.

Fauci, virüsle mücadele çerçevesinde hareket konuusunda dramatik bir azalmadan yana olduğunu söyledi.

Fauci bu açıklamasını Amerikan CNN televizyonuna yaptı.

Fauci, insanların evlerinde kalması, restorantlara ya da barlara gitmemesini destekleyip deteklemediği şeklindeki bir soruya bu tür yerlerdeki hareketin dramatik şekilde azalmasından yana olduğunu kaydetti.

Fauci, bunun için ne yapılması gerekiyorsa görmek istediğini kaydetti.

Dr. Fauci, Amerikalılar’ın virüsle mücadele konusundaki gerçeklere alışması gerektiği mesajını da verdi.

Anthony Fauci, “hayat Amerika’da bir süre alıştığımız gibi olmayacak” dedi.

Fauci, Amerika’da Corona virüsü ile mücadele için oluşturulan ekibin önemli bir üyesi.

Fauci’nin de içinde bulunduğu ekip neredeyse her gün Beyaz Saray’da son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenliyor.

Bu ekibin başındaki isim de Başkan Yardımcısı Mike Pence.

Trump’ın ardından Mike Pence’in de Corona testi yaptırdığı belirtiliyor.

Trump’ın test sonucu negatif çıkmıştı.