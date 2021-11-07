Amerika’da ‘Dreamers’ Bilmecesi

Biden yönetimi ‘Dreamers’ olarak nitelenen ve çocuk yaşta Amerika’ya gelen yüzbinlerce göçmenin sınırdışı edilmesini önlemek için yeni adımlar attı. VOA de bu göçmen gençlerden biriyle konuştu.

21 yaşındaki Daiana Lilo Arnavut bir anne babanın çocuğu olarak Yunanistan’da doğdu. Memleketi olarak tek bildiği ülkeyse Amerika.

Lilo, “Annem ve babam benim için, kendileri için daha iyi bir hayat istedikleri için Amerika’ya geldi. 2001’de ben 18 aylıkken Amerika’ya göç ettik ve kayıtsız bir göçmen oldum” sözleriyle durumunu özetliyor.

Daiana Lilo, annesiyle babasının hala belgesiz olduğunu söylüyor. O da çocuk yaşta Amerika’ya getirilen ve belgesi olmayan 700 bin kişiden biri. Lilo, Connecticut’taki çocukluğunu hatırlıyor.

Lilo, “Çocukluğumda çok bunaldım. Çok fazla kaygım vardı, nasıl olmasın? Beni burada birileri istemiyor düşüncesiyle büyüdüm, bazıları buraya ait olmadığımı düşünüyordu. Ama burası bildiğim tek vatan. Her zaman buraya ait olduğumu hissettim” diyor.

Lilo için işleri daha zor hale getiren Arnavutluk ve Yunanistan vatandaşlığı da olmaması. O, Amerika’da yaşayan ve herhangi bir ülke vatandaşlığı olmayan 200 bin kişiden biri.

Lilo, “Hiç seyahat edemedim, Amerika’dan çıkamadım. Pasaportum yok, yarın yeşil kartım olsa bile yine de bütün işlemler bitmeden çıkamam” diyor.

2012 yılında Başkan Barack Obama Lilo gibileri korumak için özel bir kararname yayınladı. Lilo, program sayesinde daha normal bir hayat yaşadığını ve sınırdışı edilme korkularının azaldığını söylüyor.

Ancak 2021 yazında Teksaslı bir hakim DACA adlı programın yasadışı olduğuna hükmetti. Biden yönetimi de bunun üzerine başkanlık kararnamesini yeniden yazdı.

Lilo, “Kendimi asla güvende hissetmeyeceğim” diyor.

Houston’da göçmenlik avukatlığı yapan Olsa Alikaj-Cano’ya göre, esas sorun DACA’nın kalıcı bir çözüm sunmaması.

Cano, “Bu karar geçici, yani yönetim tamam dediği ve mahkeme de kabul ettiği sürece geçerli. Her an kaldırılması mümkün.”

Lilo, hayallerine ulaşmak için çalışmaya devam ediyor. Harvard Üniversitesi’nde devlet ve veri bilimi okuyor ve hukuk fakültesine gidip göçmenlik avukatı olmak istiyor.