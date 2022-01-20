Amerika’da her eve 4 Adet ücretsiz Covid-19 Testi ! Hemen Sipariş Edin !
Amerika’da Federal hükümet şimdi posta yoluyla ücretsiz hızlı antijen testleri sunuyor.
Amerika Birleşik Devletlerinde yaşıyorsanız her hane, 4 adet evde ücretsiz COVİD-19 testi sipariş etme hakkına sahip.
Testler tamamen ücretsiz ve siparişler genellikle 7-12 gün içinde kargoya veriliyor.
Testlerinizi şimdi sipariş edin, böylece ihtiyacınız olduğunda elinizin altında bulunsun.
FDA onaylı hızlı antijen ev testleri nasıl alınır?
covidtests.gov adresinden kargo ücreti olmadan bir set yani 4 adet ücretsiz evde test siparişi verebilirsiniz.
Ücretsiz ev testinizi sipariş etmek için Tıklayın – https://special.usps.com/testkits
Daha fazla bilgi için https://www.covidtests.gov/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
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