Amerika’da her Eve 4 Adet ücretsiz Covid-19 Testi ! Hemen Sipariş Edin !

Yazan:
Alaturka Online
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Amerika'da her Eve 4 Adet ücretsiz Covid-19 Testi ! Hemen Sipariş Edin !

Amerika’da her eve 4 Adet ücretsiz Covid-19 Testi ! Hemen Sipariş Edin !

Amerika’da Federal hükümet şimdi posta yoluyla ücretsiz hızlı antijen testleri sunuyor.

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşıyorsanız her hane, 4 adet evde ücretsiz COVİD-⁠19 testi sipariş etme hakkına sahip.

Testler tamamen ücretsiz ve siparişler genellikle 7-12 gün içinde kargoya veriliyor.

Testlerinizi şimdi sipariş edin, böylece ihtiyacınız olduğunda elinizin altında bulunsun.

FDA onaylı hızlı antijen ev testleri nasıl alınır?

covidtests.gov adresinden kargo ücreti olmadan bir set yani 4 adet ücretsiz evde test siparişi verebilirsiniz.

Ücretsiz ev testinizi sipariş etmek için Tıklayınhttps://special.usps.com/testkits

Daha fazla bilgi için https://www.covidtests.gov/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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