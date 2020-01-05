Amerika’da Nefret Suçları 2019’da Arttı

Amerika’da nefret suçlarındaki artış 2018’de olduğu gibi 2019’da da arttı. Ülkenin en büyük 5 kentindeki artış oranı iki rakamlı. Özellikle New York, Los Angeles ve Chicago’daki artış 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana en üst seviyede. Serhan Akif Akyıldız’ın haberi.

Amerika’da nefret suçlarında 2019 yılında ülkenin en büyük 5 kentinde iki rakamlı artışlar görüldü.

California Üniversitesi’nin yaptığı araştırma bunu ortaya koyuyor.

Ülkenin en büyük 3 kenti, New York, Los Angeles ve Chicago’da artış 11 Eylül saldırılarından bu yana en üst seviyede.

Nefret ve Aşırılık Araştırma Merkezi’ne göre bu suç türünün hedefinde en fazla Yahudi toplumu var.

New York’ta 2019 yılında 415’le 2001’den bu yana en fazla nefret suçu işlendi. Bu sayı geçen yıl 361’di. Yahudi karşıtlığıyla bağlantılı nefret suçları 2013’e kıyasla yüzde 20 arttı.

New York’un ardından ülkenin en büyük ikinci kenti Los Angeles’ta da nefret suçları artışta. Dünya sinemasının merkezi olarak nitelenen Los Angeles’ta 309’la 2001’den bu yana en fazla nefret suçu işlendi.

Geçen yıl kentte 290 nefret suçu işlenirken, Yahudi karşıtı olaylar 58’e yükselerek, 2018’e oranla iki kattan fazla arttı. Los Angeles’ta siyahlara yönelik saldırılar da yüzde 18’den fazla artarak 58 oldu.

Chicago’da da nefret suçlarındaki artış dikkat çekici. Amerika’nın üçüncü büyük kentiolan Chicago’da 2019’da 96 nefret suçu işlendi. Bu da kentte 2001’den bu yana görülen en fazla nefret suçu oranı. Geçen yılki nefret suçu sayısıysa 77. Yahudi karşıtlığıyla bağlantılı nefret suçları önceki yıla oranla yüzde 46 yükseldi.

Arizona’nın Phonenix kenütindeki artış yüzde 25.

Teksas’ın Houston kentinde nefret suçlarında yüzde 25 azalma olsa da 5 büyük kentin ortalaması yüzde 14’ü buluyor.

2018’de 5 büyük kentte 867 olan nefret suçu sayısı, 2019’da 1000’e yaklaşarak 988 oldu.

Ülkenin en büyük 10 kenti değerlendirildiğindeyse bu tür suçlardaki artış ilk 5 kentteki artıştan yüzde 10 oranıyla biraz daha az.

Nefret suçlarındaki artış Amerika’da demografik değişiklik ve siyasetin kutuplaştığı bir zamanda görülüyor.

2019 aynı zamanda 1992’den bu yana en fazla nefret suçu cinayetlerinin işlendiği yıl oldu.

Bunda El Paso’da Latin Amerikalılar’ın hedef alındığı, beyaz ırkın üstünlüğünü savunduğu belirtilen saldırganın düzenlediği ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırı da etkin oldu.

Olay, Amerika tarihinde Latin Amerikalılar’ı hedef alan en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

2019 yılında aşırılık bağlantılı 46 ölümlü saldırının 26’sı da beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar tarafından düzenlendi.

2019’da Latin Amerikalılar ölümle sonuçlanan nefret suçlarında en fazla hedef alınan toplum oldu.

2018’de nefret suçlarında en fazla Yahudiler ve siyah Amerikalılar hedef alınmış, 22 kişi yaşamını yitirmişti.

Son yıllarda ülkede artan nefret suçlarının 2020’de nasıl bir grafik izleyeceği şimdiden merak konusu.

Devora Presser, ”Böyle bir şeyin olabildiğini görünce çok duygulandım. Söyleyecek söz yok. Ama burada bugün inanılmaz bir kutlamayı yapabiliyorsak, bu bana her zaman umut olduğunu hatırlatıyor, olanların çok da umutsuz göründüğü zamanlarda bile. Böyle bir karanlıkta bile her zaman umut vardır. Sadece karanlık var gibi görünürken, her zaman umut vardır” diyor.

Yahudi toplumundan Devora Presser’ın hahamın evine düzenlenen saldırı sonrası umutlu olmak konusunda söylediği bu sözlerin 2020’de nasıl karşılık bulacağını zaman gösterecek.