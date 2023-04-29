Amerika’da Nerelerde Oy Kullanabilirsiniz? Adresler, Oy Kullanma Saatleri..
ABD’de yaşayan 134 bin 245 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 29 Nisan 2024 – 7 Mayıs 2023 tarihleri arasında oy kullanabilecekler.
ABD’deki Türk temsilciliklerinde kayıtlı seçmen sayısı şöyle:
T.C. New York Başkonsolosluğu: 49 bin 188
T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu: 22 bin 218
T.C. Washington Büyükelçiliği: 15 bin 619
T.C. Chicago Başkonsolosluğu: 13 bin 734
T.C. Miami Başkonsolosluğu: 12 bin 424
T.C. Houston Başkonsolosluğu: 11 bin 268
T.C. Boston Başkonsolosluğu: 9 bin 794
Adres Beyanında Bulunmuş Olmanız Gerekiyor
Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşlarının yapılacak seçimlerde oy kullanabilmeleri için Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kaydolmaları ve adres beyanında bulunmuş olmaları gerekmektedir.
Yüksek Seçim Kurulu, YSK üzeriden kontrol etmek için tıklayın
Turkiye.Gov.Tr üzerinden kontrol etmek için tıklayın
Sadece T.C Kimlik Kartları geçerli
Oy kullanmaya giderken, fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numaralı geçerli bir kimlik belgenizi yanınızda bulundurmayı unutmayınız.
LOS ANGELES
Adres: 8500 Wilshire Blvd. Suite 900, Beverly Hills, CA 90211
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 29 Nisan 2023 – 7 Mayıs 2023 – (09:00 – 21:00 )
NEW YORK
1. Türkevi
Adres: 821 United Nations Plaza, 10017, New York
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 29 Nisan 2023 – 7 Mayıs 2023 – (09:00 – 21:00 )
2. South Jersey
Regal Banquet Hall
Adres: 1444 Route 73, Pennsauken, NJ 08110
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 29 Nisan 2023 – 1 Mayıs 2023 – (09:00 – 18:00 )
3. Long Island
Holiday Inn Long Island – Islip Arpt East
Adres: 1730 North Ocean Avenue, Holtsville, NY 11742
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 29 Nisan 2023 – 1 Mayıs 2023 – (09:00 – 18:00 )
WASHINGTON, D.C.
Adres: 2525 Massachusetts Avenue, NW, Washington, D.C. 20008
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 29 Nisan 2023 – 7 Mayıs 2023 – (09:00 – 21:00 )
CHICAGO
Adres: 455 N. Cityfront Plaza Dr. Suite 2900, Chicago, IL 60611
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 29 Nisan 2023 – 7 Mayıs 2023 – (09:00 – 21:00 )
HOUSTON
Adres: 5333 Westheimer Road, Suite 1050, Houston, TX 77056
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 29 Nisan 2023 – 7 Mayıs 2023 – (09:00 – 21:00 )
MIAMI
Adres: 80 SW 8th Street, Suite 2700, Miami, FL 33130
Bina girişi 1st Ave ile 9th St. köşesindendir. (Publix Karşısı)
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 29 Nisan 2023 – 7 Mayıs 2023 – (09:00 – 21:00 )
BOSTON
Adres: 31 Saint James Avenue, Suite 840, Boston, MA 02116
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 29 Nisan 2023 – 7 Mayıs 2023 – (09:00 – 21:00 )
Yurt Dışı Seçmen OY Kullanma Rehberi – Yurt Dışı Seçmen Kaydı sorgulama ve Adres Beyanı işlemi