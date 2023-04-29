55.9 F
Los Angeles
29 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineAmerika'da Nerelerde Oy Kullanabilirsiniz? Adresler, Oy Kullanma Saatleri..

Amerika’da Nerelerde Oy Kullanabilirsiniz? Adresler, Oy Kullanma Saatleri..

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka OnlineAmerikaTürk Toplumu Yerel Haberler

Amerika’da Nerelerde Oy Kullanabilirsiniz? Adresler, Oy Kullanma Saatleri..

ABD’de yaşayan 134 bin 245 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 29 Nisan 2024 – 7 Mayıs 2023 tarihleri arasında oy kullanabilecekler.

ABD’deki Türk temsilciliklerinde kayıtlı seçmen sayısı şöyle:

T.C. New York Başkonsolosluğu: 49 bin 188

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu: 22 bin 218

T.C. Washington Büyükelçiliği: 15 bin 619

T.C. Chicago Başkonsolosluğu: 13 bin 734

T.C. Miami Başkonsolosluğu: 12 bin 424

T.C. Houston Başkonsolosluğu: 11 bin 268

T.C. Boston Başkonsolosluğu: 9 bin 794

Adres Beyanında Bulunmuş Olmanız Gerekiyor

Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşlarının yapılacak seçimlerde oy kullanabilmeleri için Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kaydolmaları ve adres beyanında bulunmuş olmaları gerekmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu, YSK üzeriden kontrol etmek için tıklayın
Turkiye.Gov.Tr üzerinden kontrol etmek için tıklayın

Sadece T.C Kimlik Kartları geçerli

Oy kullanmaya giderken, fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numaralı geçerli bir kimlik belgenizi yanınızda bulundurmayı unutmayınız.

LOS ANGELES

Adres: 8500 Wilshire Blvd. Suite 900, Beverly Hills, CA 90211

Oy Verme Tarih ve Saatleri: 29 Nisan 2023 – 7 Mayıs 2023 – (09:00 – 21:00 )

NEW YORK

1. Türkevi

Adres: 821 United Nations Plaza, 10017, New York

Oy Verme Tarih ve Saatleri: 29 Nisan 2023 – 7 Mayıs 2023 – (09:00 – 21:00 )

2. South Jersey

Regal Banquet Hall
Adres: 1444 Route 73, Pennsauken, NJ 08110

Oy Verme Tarih ve Saatleri: 29 Nisan 2023 – 1 Mayıs 2023 – (09:00 – 18:00 )

3. Long Island

Holiday Inn Long Island – Islip Arpt East
Adres: 1730 North Ocean Avenue, Holtsville, NY 11742

Oy Verme Tarih ve Saatleri: 29 Nisan 2023 – 1 Mayıs 2023 – (09:00 – 18:00 )

WASHINGTON, D.C.

Adres: 2525 Massachusetts Avenue, NW, Washington, D.C. 20008

Oy Verme Tarih ve Saatleri: 29 Nisan 2023 – 7 Mayıs 2023 – (09:00 – 21:00 )

CHICAGO

Adres: 455 N. Cityfront Plaza Dr. Suite 2900, Chicago, IL 60611

Oy Verme Tarih ve Saatleri: 29 Nisan 2023 – 7 Mayıs 2023 – (09:00 – 21:00 )

HOUSTON

Adres: 5333 Westheimer Road, Suite 1050, Houston, TX 77056

Oy Verme Tarih ve Saatleri:  29 Nisan 2023 – 7 Mayıs 2023 – (09:00 – 21:00 )

MIAMI

Adres: 80 SW 8th Street, Suite 2700, Miami, FL 33130

Bina girişi 1st Ave ile 9th St. köşesindendir. (Publix Karşısı)

Oy Verme Tarih ve Saatleri:  29 Nisan 2023 – 7 Mayıs 2023 – (09:00 – 21:00 )

BOSTON

Adres: 31 Saint James Avenue, Suite 840, Boston, MA 02116

Oy Verme Tarih ve Saatleri:  29 Nisan 2023 – 7 Mayıs 2023 – (09:00 – 21:00 )

 

Yurt Dışı Seçmen OY Kullanma Rehberi – Yurt Dışı Seçmen Kaydı sorgulama ve Adres Beyanı işlemi

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,492BeğenenlerBeğen
16,194TakipçilerTakip Et
3,516TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States