Amerika’da Protestolar Devam Ediyor

George Floyd’un Minneapolis kentinde gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi sonrasında başlayan protestolar devam ediyor.

Haftanın son gününde olayın gerçekleştiği kent Minneapolis yakınındaki St.Paul kentinde binlerce kişi bir araya geldi.

St.Paul, Minneapolis’in de bağlı olduğu Minnesota eyaletinin başkenti.

Gösteride zaman zaman konuşmalar yapılıyor.

Başkent Washington’da da yine gösteri var.

Bir başka gösteri de Philadelphia kentinde düzenleniyor.

Cumartesi günü ülke genelinde en az 30 kentte protesto gösterileri düzenlenmiş ve şiddet görüntüleri kameralara yansımıştı.

Los Angeles, New York, Minneapolis, başkent Washington gibi birçok kentte polisle göstericiler karşı karşıya gelmiş, yaralananlar olmuştu.

Polis, olaylar sırasında yüzlerce kişiyi de gözaltına almıştı.

Minneapolis kentinde bu akşam sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ancak yasağa ne kadar uyulacağı merak konusu.

Minneapolis’in bulunduğu Minnesota eyaletinin valisi eyaletteki bütün ulusal muhafızları göreve çağırdı.