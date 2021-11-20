Amerika’da protestolarda iki kişiyi öldürmüştü… Jüri suçsuz buldu

Geçen yıl Ağustos ayında Wisconsin, Kenosha’daki protestolar sırasında 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak yargılanan Kyle Rittenhouse tüm suçlamalardan suçsuz bulundu.

Tayfun HOPALI / ABD

Jüri, Kyle Rittenhouse’u kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan beraat ettirdi ve silahlı adamın iki kişiyi öldürerek ve üçüncüsünü yaralayarak meşru müdafaa yaptığına karar verdi.

Karar, silah hakları ve ırk eşitliği gibi konularda zaten kutuplaşmış olan ABD’yi derinden bölen yeni tartışma yaratacak.

Kyle Rittenhouse, 25 Ağustos 2020’de Kenosha şehir merkezinde AR-15 tarzı bir tüfekle Joseph Rosenbaum ve Anthony Huber’i öldürdü ve Gaige Grosskreutz’u yaraladı. Kenosha jürisi, bu karara varmadan önce dört gün boyunca 25 saatten fazla tartıştı. Sekiz gün süren duruşmalar boyunca 12 tanık dinlendi.