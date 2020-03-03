Amerika’da ‘Süper Salı’ Heyecanı 

Amerika’da Demokrat başkan adayını belirleyecek ön seçimlerde bugün 14 eyalette Amerikalı seçmenler sandık başına gidiyorlar.

Bugün yapılacak oylama sonucunda ülke genelindeki delegelerin üçte biri belirlenmiş olacak. Oylama yapılacak eyaletler arasında California da bulunuyor.

İlk ön seçimlerin yapıldığı Iowa, New Hampshire, Nevada ve Güney Carolina’dan sonra Süper Salı olarak adlandırılan bugünde, ülkenin doğu batı ve orta kesimdeki eyaletlerinin çoğunda ön seçim yapılıyor. Amerikan Samoası olarak bilinen adada da ön seçim yapılıyor ve bugünkü ön seçim bir bakıma başkan aday adaylığı yarışında ülke genelindeki eğilimi de yansıtıyor.

Sanders önde

Vermont Senatörü Bernie Sanders şu ana kadar topladığı 58 delegeyle yarışta önde gidiyor. Sanders, anketlerde önde göründüğü California ve Teksas eyaletlerinde gelecek oylarla yarışta büyük bir ilerleme elde edebilir.

Bugünkü ön seçimlerde Kuzey Carolina’da kazanacağı bir galibiyet de Sanders için büyük bir fırsat olabilir. Bu eyaletteki anketlerde Sanders, eski başkan yardımcısı aday Joe Biden’la başa baş gidiyor.

Bir ay önce Iowa ön seçimlerinde, 8 delege kazanan ancak daha sonraki seçimlerde geride kalan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren da kendi eyaletindeki ön seçimlerde Sanders’la çok yakın bir oya sahip görünüyor.

Minnesota Senatörü Amy Klobuchar kendi eyaletinde yapılacak seçimde favori gösteriliyordu ancak Klobuchar yarıştan çekildi ve Biden’a destek verdiğini açıkladı.

Buttigieg ve Steyer de çekildi

Biden’a destek vererek yarıştan çekilen bir başka aday da Indiana eyaleti South Bend eski belediye başkanı Pete Buttigieg oldu. Buttigieg, Iowa ön seçimlerini kazanmış, Sanders’ın ardından New Hampshire’de ikinci olmuştu.

Anket sonuçlarına göre Güney Carolina’da zafer bekleyen ancak yarışı üçüncü sırada bitirerek hiç delege çıkaramayan milyarder Tom Steyer de bu sonucun ardından yarıştan çekildiğini açıkladı.

Bloomberg oy pusulalarında

Yarışa katılan eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg bugün oy pusulasında ilk kez yer alacak. Şubat ayında yapılan 4 eyaletteki ön seçime katılmayan ve kampanyasını bugünkü “Süper Salı” seçimleri üzerine kuran Bloomberg de bugün resmen yarışa dahil oluyor. Bloomberg, bugün seçim yapılacak eyaletlerde verdiği televizyon reklamlarına 400 milyon dolar harcadı.

Hawaii Kongre Üyesi Tulsi Gabbard da bugün pusulada yer alacak bir diğer isim. Ancak Şubat ayında yapılan yedinci sırada yer alabildi ve destek bulmakta zorlandı. Gabbard, Kasım ayında yarışa katılmaya hak kazanan son isim olmuştu.

Bugün ön seçim yapılacak eyaletler arasında Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont ve Virginia da yer alıyor.