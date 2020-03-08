‘Amerika’da Toplu Bir Araya Gelmeler Durdurulabilir’

Amerika’da Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde bulaşıcı hastalıklar biriminin başındaki isim Anthony Fauci, ülkede toplu bir araya gelmelerin durdurulmasına ihtiyaç olabileceğini kaydetti.

NBC televiyonuna konuşan Fauci, yeni haftanın ilk günüyle 400 bin insanın test edilebileceğini, fazla test cihazının hazır hale geleceğini, bu sayının hafta sonuyla 4 milyona ulaşacağını belirtti.

Amerika’da yaklaşık 500 Corona virüsü vakası bulunuyor. 19 kişi virus nedeniyle yaşamını yitirdi.

50 eyalet bulunan ülkede yarıdan fazlası Corona virüsü vakası olduğunu belirtti.

Virüsün yayılmasıyla ülkede konserler, konferanslar iptal edilirken üniversiteler de öğrencilere derslerine evden internettten devam etmelerini söylüyor.

Fauci, Çin ve İtalya’daki karantilarla ilgili soruya Amerika’da da buna benzer karantinaların ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Fauci, Fox News’a yaptığı açıklamada da “İnsanları telaşlandırmak istemessiniz ama virüsün yayılmasına bakıldığında her şey mümkün. Bu nedenle salgınla mücadele için hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Fauci, “Eğer yaşlıysanız ve herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsanız uçağa binerken, uzun bir yolculuğa çıkarken iki kere düşünün. Yolcu gemisine binmek için iki kere düşünmeyin, hiç binmeyin” çağrısında bulundu.

Genel cerrah Jerome Adams da CNN televizyonuna yaptığı açıklamada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortlamasının 80 olduğunu, tedaviye ihtiyaç duyunların yaş ortlamasının ise 60 olduğunu söyledi.

Daha fazla ölümler olacağını belirten Adams, bununla birlikte panic olunmaması gerektiğini ve toplumların daha fazla ölümü engellemek için hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

Bu arada Corona virüsü taşıyanların sayısının 105’e yükseldiği New York eyaletinde Vali Andrew Cuomo, yapmaya çalıtıklarının Çin ve İtalya’daki gibi her şeyin kapanmasını önlemeye çalışmak olduğunu kaydetti.