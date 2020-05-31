Amerika’daki Protestolarda 5. Gün.. Los Angeles Valiliği Sokağa Çıkma Yasağı İçin Yeni Düzenlemeler Getirdi

Los Angeles’ta devam eden protesto gösterileri, ve devamında gelen yağmalamalar sonucunda Los Angeles valiliği sokağa çıkma yasağı için yeni düzenlemeler getirildiğini açıkladı.
Açıklamaya göre yeni saatler,
- Beverly Hills City Business District: 1 p.m. Pazar until 5:30 a.m. Monday.
- Beverly Hills: 4 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.
- Culver City: 4 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.
- Long Beach: 8 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.
- Los Angeles: 8 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.
- Pasadena: 8 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.
- Santa Ana: 10 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.
- Santa Monica: 4 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.
- Torrance: 8:30 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.
- West Hollywood: 8 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.