Amerika’daki Protestolarda 5. Gün.. Los Angeles Valiliği Sokağa Çıkma Yasağı İçin Yeni Düzenlemeler Getirdi

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Alaturka Online
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Los Angeles’ta devam eden protesto gösterileri, ve devamında gelen yağmalamalar sonucunda Los Angeles valiliği sokağa çıkma yasağı için yeni düzenlemeler getirildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre yeni saatler,

  • Beverly Hills City Business District: 1 p.m. Pazar until 5:30 a.m. Monday.
  • Beverly Hills: 4 p.m. Pazar  – 5:30 a.m. Pazartesi.
  • Culver City: 4 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.
  • Long Beach: 8 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.
  • Los Angeles: 8 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.
  • Pasadena: 8 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.
  • Santa Ana: 10 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.
  • Santa Monica: 4 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.
  • Torrance: 8:30 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.
  • West Hollywood: 8 p.m. Pazar – 5:30 a.m. Pazartesi.

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