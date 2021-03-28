Amerika’dan Myanmar’a Kınama

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken Washington’un Myanmar’da Cumartesi günkü can kayıplarından dehşete düştüğünü belirtti.

Cumartesi günü askeri darbeyi protesto gösterilerinde 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Blinken, “Burma’nın cesur halkı ordunun terör saltanatını reddediyor” dedi.





Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de olanlar nedeniyle derin bir şok yaşadığını belirtti.

Bu arada 10’dan fazla ülkenin Genelkurmay başkanı Myanmar güvenlik güçlerinin göstericilere karşı silah kullanmasını kınamaya hazırlanıyor.

Daha önce pek görülmeyen böyle bir kınamaya, Amerika, Avustralya, Kanada, Almanya, Yunanistan, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore, İngiltere, İtalya ve Danirmarka Genelkurmay başkanları imza atıyor.

Bu ülkelerin diplomatları daha önce ülkedeki şiddeti kınadı ancak Myanmar ordusu eleştirileri görmezden geliyor.

Ülkede 1 Şubat’ta askeri darbenin gerçekleşmesinden beri protestolar düzenleniyor. Protestolarda toplam 400’den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.





Bu arada görgü tanıkları güvenlik güçlerinin Cumartesi günü hayatını kaybeden bir protestocunun cenazesi için bir araya gelenlere ateş açtığını belirtti.

Haftanın son gününde de güvenlik güçlerinin ateşinde iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Bununla birlikte sokaklarda Cumartesi günkü gibi geniş kapsamlı gösteriler olmadığı yönünde bölgeden haberler geliyor.