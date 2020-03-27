Amerika’dan Sağlık Çalışanlarını İlgilendiren Vize Açıklaması 

Corona virüsü vakalarında İtalya ve Çin’i geride bırakarak salgının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD, dünyada özellikle Corona virüsü vakalarında görev almış olan sağlık çalışanlarının “gerekli ve onaylı belgelere sahip olmaları halinde” en yakın büyükelçilik veya konsolosluğa vize başvurusunda bulunabileceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinin “vizeler” bölümünde yayınlanan çağrıda, “Onaylı I-129, I-140 veya benzeri bir dilekçeye veya onaylı bir değişim programına (DS-2019) katılım hakkı belgesine sahip, özellikle de Corona virüsü tedavisinde ya da etkilerinin azaltılmasında görev yapan sağlık çalışanlarını, vize randevusu talep etme prosedürleri için en yakın büyükelçilik veya konsolosluğun internet sitesini incelemeleri çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD’de bir kurumdan davet almış olan ve bu daveti kanıtlayan onaylı bir belgeye sahip olanlar vize başvurusunda bulunabilir.

Açıklamada, J-1 vizesiyle hali hazırda Amerika’da görevli olan yabancı sağlık çalışanlarının vize sürelerini uzatmak için sponsorlarıyla iletişime geçmeleri de tavsiye ediliyor. J-1 programıyla Amerika’da çalışanların vizeleri, her yıl yenilenmek kaydıyla, yedi yıla kadar uzatılabiliyor.

J-1 vize türüyle çeşitli değişim programları kapsamında ABD’de çalışmak için vize başvurusu yapacak olan kişinin öncelikle ABD’de kendisine sponsor olacak bir kurumdan davet almış olması ve kurumun da bu kişiye resmi onay belgesini (J1 vize kategorisinde DS-2019 belgesi) göndermiş olması gerekiyor. Bu vize kategorisi kapsamında gerekli belgeye sahip olan sağlık çalışanları, evraklarıyla kendilerine en yakın elçilik ya da konsoloslukla irtibata geçerek vize randevusu alabilecek.

ABD, Türkiye dahil olmak üzere bazı ülkelerdeki büyükelçilik ve konsolosluktaki vize hizmetlerini Corona virüsü salgını sebebiyle bir süreliğine askıya almış, yalnızca ABD vatandaşlığı hizmetlerinin devam edeceğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bu son açıklama ile ABD’deki bir kurumdan davet almış olan ve bu davetin onaylı belgesine sahip olan sağlık çalışanları, “acil durum” kategorisinde sayılacağı için vize başvurusunda bulunabilecek.

Türkiye’deki ABD Büyükelçiliği de konuyla ilgili olarak kendilerine çok soru geldiğini belirterek Twitter hesabından kısa bir açıklama paylaştı. Açıklamada “(Vize başvurusunda bulunmak için) Önce ABD’de bir iş veren bulmanız gerekiyor. Bu konuda size yardımcı olamayız. İş veren kurum (davet göndereceği çalışan için) H1B vize türünde başvuru yapmalı ya da J1 vizesi için gerekli belgeyi almalı. Ancak ondan sonra vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Ve evet, başvuru acil randevu kategorisine girer!” ifadeleri kullanıldı.