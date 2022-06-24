Amerikalı akademisyenden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na: Kurtarın bizi lütfen

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kemerburgaz Kent Ormanı’nda karşılaştıkları Amerikalı bir akademisyenin “kurtarın bizi lütfen” sözleri ilginç bir diyalog yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu’nun “Genel başkanım, Amerika’yı demek istemedi” galiba sözler gülüşmelere neden oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul programı sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kemerburgaz Kent Ormanı’nı gezdi.

Gezi sırasında ormandaki Moğlova Kemeri’nin önünde Türkiye’de yaşayan bir Amerikalı akademisyen ve öğrencisi ile karşılaştılar. Amerikalı akademisyen ile Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında güldüren bir diyalog yaşandı.

Amerikalı vatandaş, Boğaziçi Üniversitesi‘nde çalıştığını söyleyerek Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na “Kurtarın bizi lütfen” dedi. İmamoğlu’nun “Genel başkanım kurtarın bizi diyor. Amerika‘yı demek istemedi galiba” esprisi gülüşmelere neden oldu.

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