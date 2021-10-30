Amerikalı aktör New York’taki George Floyd heykeline saldırdı

New York’ta Square Park’ta sergilenen George Floyd heykeli, Amerikalı aktör Micah Beals’ın saldırısına uğradı. New York Valisi Kathy Hochul, aktörün davranışını kınadı.

Sozcu.com.tr

George Floyd, 25 Mayıs 2020’de bir polis memuru tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmiş, olay ülke ve dünya çapında eylemlere neden olmuştu. New York Square Park’ta sergilenen Loyd’un bir heykeli saldırıya uğradı.

Chris Carnabuci tarafından 3D modelleme ile yapılan heykel, bir hafta sonra tahrip edildi. New York Polis Departmanı Nefret Suçları Görev Gücü, 37 yaşındaki aktör Micah Beals’ı ikinci derece suçla suçladığını söyledi.

New York Polis Departmanı Twitter hesabından olaya ait görüntüleri de paylaştı:

Newsweek’e göre Beals, popüler televizyon dizisi Parks and Recreation ve CSI:NY’nin bir bölümünde Micah Femia sahne adıyla olsa yer almıştı. Beals, daha önce de ABD Capitol isyanlarının ardından 7 Ocak’ta sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için Washington DC’de tutuklanmıştı.

Aynı heykelin Brooklyn’de sergilenirken de haziran ayında saldırıya uğradığına inanılıyor, ancak bu olayın suçlusu bilinmiyor.

Kurulum projesinde bulunan Confront Art, şüpheli vandalın tutuklandığı için polis departmanına teşekkür etti: “Bunu sadece bir vandalizm eylemi değil, bir nefret eylemi olarak görüyoruz” dedi.

NYPD, Beals olduğu ortaya çıkan şüpheli zanlının heykelin üzerine gri boya fırlattığının video görüntülerini yayınladı. New York Valisi Kathy Hochul, eylemi kınadı.

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