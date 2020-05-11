Amerikalı aktör ve komedyen Jerry Stiller hayatını kaybetti

NEW YORK (AA) – Seinfeld dizisinde canlandırdığı Frank Costanza karakteriyle tanınan Amerikalı aktör ve komedyen Jerry Stiller 92 yaşında öldü.

Aktör ve komedyen olan oğlu Ben Stiller, kişisel Twitter hesabından, babasının doğal sebeplerle hayata veda ettiğini duyurdu.

8 Haziran 1957'de New York'un Brooklyn semtinde işçi sınıfından bir ailede dünyaya gelen Stiller, uzun yıllar eşi Anne Meara ile oluşturdukları ikiliyle komedi kulüplerinde sahne aldı.

İkili 60'lı ve 70'li yıllarda Ed Sullivan Show adlı gece şovunda skeçler sahneledi, ardından kendi skeç komedi programlarını yaptı.

Stiller, 90'li yıllarda popüler olan Seinfeld dizisinde ana karakterlerden George Costanza'nın yaşlı babası Frank Costanza'yı canlandırdığı yardımcı rolle dünya çapında şöhrete kavuştu. Bu rolüyle 1997 yılında Emmy Ödülleri'nde En İyi Komedi Yardımcı Oyuncu kategorisinde ödüle aday gösterildi.

Sonraki yıllarda oğlunu yönetmenliğini yaptığı "Zoolander" gibi bazı filmlerde misafir oyuncu rollerinde yer alan aktör, 2000 yılında eşi Meara ile komedi kariyerini anlatan bir anı kitabı kaleme almıştı.

Stiller'ın eşi Meara, 2015 yılında vefat etmişti.