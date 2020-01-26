Amerikalı Komutan SDG’nin Lideriyle Görüştü

Amerika’nın Ortadoğu’daki güçlerinin komutanı General Frank McKenzie Suriye’nin doğusunda bir askeri tesiste Suriye Demokratik Güçleri’nin lideri Mazlum Abdi’yle görüştü.

McKenzie görüşme sonrası yaptığı açıklamda Abdi’nin Amerika’dan savaşçılarına yardım edeceğine dair garanti istediğini belirtti.

McKenzie karşılık olarak Amerika’nın IŞİD karşıtı görevler sürdürmeye devam edeceğini, petrol alanlarının korunmasında SDG’ye yardımcı olacağıını söylediğini kaydetti.

McKenzie bununla birlikte bu söylenenler için bir zaman sınırı belirtmediğini de aktardı.

Amerikalı General, “O biliyor ve ben de katılıyorum, burda 100 yıl boyunca olmayacağız. Buda gerçekten ne kadar uzun kalacağımızı bilmiyorum ve burdaki ortaklarımızla çalışmaya devam etme dışında bir talimat almadım” dedi.

McKenzie’nin Suriye’de 5 üste incelemerde bulunduğu belirtiliyor.

Amerikalı General, İran’la yaşanan gerilimin ardından durdurulan IŞİD militanlarına yönelik operasyonların yine yükselişte olduğunu da kaydetti.

McKenzie, haftada 3 ya da 4 operasyon gerçekleştirildiğini ve bundan çok memnun olduklarını söyledi.

Irak ve Suriye’deki özel kuvvetlerin komutanı Tümgeneral Eric Hill de McKenzie’ye eşlik etti. Hill, Suriye Demokratik Güçleri’ni eğitmeye ve IŞİD’in kökünü kurutmak için onlarla operasyon yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Yetkililer Suriye’nin doğusunda Deyrizor’dan al-Haseke’ye kadar 750 Amerikan askerinin olduğunu belirtiyor.

Bu arada McKenzie İran’ın Suriye’deki vekil güçlerinin kendileri için önemli risk olabileceği uyarsında da bulundu.

Türkiye Suriye Demokratik Güçleri’nin önemli bir bölümünü oluşturan YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak niteliyor.

Türkiye’nin YPG’yi hedef alan Ekim ayındaki Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonunun ardından Amerikan ve Kürt güçlerin daha karmaşıklaşan ve daha kalabıklaşan bölgede operasyon yaptıkları belirtiliyor.