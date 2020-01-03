Amerikalı yetkili konuştu: ‘Çok gizli’ suikast planı o gün devreye sokuldu

Üst düzey Amerikalı yetkili, ‘çok gizli’ olarak nitelendirdiği göreve 27 Aralık’ta Amerikalı bir müteahhidin İran destekli milislerin füze saldırısıyla ölmesiyle start verildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani’nin öldürülmesi yolunda talimat vererek, eski ABD Başkanları George W. Bush ve Barack Obama’nın iki ülke arasında savaş çıkar kaygısıyla sakındığı bir adım atmış oldu.

ABD’DEN MİSİLLEME GELMİŞTİ

Haşdi Şabi içinde faaliyet gösteren Hizbullah Tugayları, aralık sonunda Amerikan ordusunun Irak’ta kullandığı üslere saldırı düzenlemiş ve bir ABD’li müteahhit hayatını kaybetmişti.

ABD de bu saldırılara misilleme olarak Hizbullah Tugayları’nın Suriye ve Irak’taki üslerini vurmuş ve bu saldırılarda en az 25 savaşçı ölmüştü.

2019’UN SON GÜNÜ ELÇİLİK BASKINI

ABD’nin Bağdat’taki Büyükelçiliği önünde 31 Aralık’ta Şii milis güçlerin öncülüğünde protesto gösterileri düzenlenmiş ve büyükelçilik binası ateşe verilmişti.

Gösteriler sırasında ABD Başkanı Donald Trump tweet atarak, “İran bizim binalarımızda kaybedilen hayatlar ve verilen zarardan sorumlu tutulacak. ÇOK BÜYÜK bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, bu bir tehdit” açıklaması yapmıştı.

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