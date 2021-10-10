Amerikalılar Daha Fazla Diplomasi İstiyor

Avrasya Grubu Vakfı tarafından düzenlenen anket Amerikalılar’ın çoğunun ABD’nin dünya genelinde daha az asker konuşlandırmasını ve daha fazla diplomasi yapmasını istediğini ortaya koydu.

Anket ABD’nin 20 yıllık savaşın ardından Afganistan’dan çekilmesinden buyana yapılan ilk geniş ölçekli kamuoyu yoklaması.

ABD askerlerinin tümünün 20 yıllık savaşın ardından Ağustos ayında Afganistan’dan ayrılmasından sonra Başkan Joe Biden Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmada ABD’nin ‘sonsuz savaş’ döneminden ‘sonsuz diplomasi’ dönemine geçtiği mesajını vermişti.

2 bin kişinin katıldığı ülke genelindeki yeni anket birçok Amerikalı’nın Biden’la görüşbirliği içinde olduğunu gösteriyor.

Avrasya Grubu Vakfı tarafından yapılan ankete katılanların çoğu yurtdışında konuşlandırılan Amerikalı askerlerin sayısının ve ABD’nin bu ülkelere verdiği güvenlik vaatlerinin azaltılmasını istiyor.

Caroline Gray anketi yöneten araştırmacı ekibin liderlerinden.

Gray, ‘‘Katılımcıların yüzde 62’sinin yani önemli bir çoğunluğun savaştan alınan en büyük dersin ABD’nin ulus inşa etme işine girmemesi ya da yalnızca hayati ulusal çıkarlar tehdit edildiğinde askerlerini tehlikeye atması olduğunu düşündüğünü gördük’’ diyor.

Ankete göre 18-29 yaş arasındaki gençlerin yüzde 80’i ABD saldırı altında olmadığı sürece Başkan’ın denizaşırı askeri operasyon emri vermeden önce Kongre’nin onayını alması gerektiğine inanıyor.

Gray, ‘‘Daha genç Amerikalılar’ın yüzde 65’i İran’la nükleer müzakerelerin yenilenmesini istiyor. Bu gençler Amerika’nın Çin tehdidiyle mücadele için Avrasya’daki askeri varlığını arttırmasına şüpheyle bakıyor ve çoğu ABD’nin savunma harcamalarının da azaltılmasını istiyor. Bu kişilerin Amerika’nın askeri tavrından ve küresel sorunlara askeri çözüm getirmek istemesinden geri adım atılmasını ileri yaştakilerden daha fazla istediği görülüyor’’ sözleriyle anketi özetliyor.

Ankete göre Amerikalılar Çin ve Rusya’ya en iyi yaklaşımın ne olduğu konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Katılımcıların yüzde 40’ı Çin’in Tayvan’ı işgal etmesi durumunda ABD’nin ne yapması gerektiği konusunda kararsız.

Bu, uzmanlardan bazılarının her iki partiden dış politika liderlerinin görüş birliği olarak değerlendirdiği durumla çelişiyor.

Atlantik Konseyi’nden Christopher Skaluba, ‘‘Bence güvenlik çevreleri yani başkent Washington’daki politikacı ve uzmanlar, Çin’in yükselen rakip olmasını takıntı haline getirmiş. Başkan’ın kendisi de büyük güç rekabeti dönemine girildiğini söylüyor. Demokrasiye karşı otokrasinin olduğu bir dönem. Önemli kaygılardan biri otokrasi olan Çin’in küresel tartışmaların büyük kısmına hakim olma niyeti, bunun için çok kaynağı ve agresif bir planı olması’’ diyor.

Araştırmaya göre uluslararası yardımların en popüler türünü insani yardım, afet yardımları ve Corona virüsü yardımları oluştururken en az popüler olan türünü ise askeri yardım ve silah satışları oluşturuyor.