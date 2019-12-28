Amerikalılar Trump’ın Aksine Geleneksel Dış Siyasetten Yana

NATO ülkeleriyle ilişkileri gergin olan Başkan Donald Trump’ın, demokratik değerlerden uzak liderlerle daha sıcak ilişkilere sahip görünmesi eleştiri konusu oluyor. Ancak Trump’ın bu yaklaşımına rağmen, yeni bir anket, Amerikalılar’ın büyük çoğunluğunun güçlü askeri ittifaklara, serbest ticarete, demokrasi ve insan haklarına dayalı geleneksel bir dış politikaya destek verdiğini gösteriyor.

Başkan Donald Trump, alışılmışın dışında, kendine ait bir dış politika yaklaşımı oluşturdu. Trump, NATO ve diğer ABD müttefiklerini sık sık sert bir dille eleştiriyor. Bunun bir örneği, Kanada liderinin Londra’daki NATO zirvesinde Trump’la alay ederken kameralara yakalanmasının ardından yaşandı.

Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya ”İki yüzlü” dedi.

Buna karşın, Trump, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping gibi otoriter liderleri övüyor. Trump, Twitter’da paylaştığı bir mesajda Çin liderini “işi zor olan iyi bir adam” olarak tanımladı.

Trump, “Cumhurbaşkanı Xi’yi çok iyi tanıyorum. Halkın saygı duyduğu harika bir lider. Zor bir ortamda işini yapan iyi bir adam. Cumhurbaşkanı Xi’nin, Hong Kong sorununu hızlı ve insancıl bir şekilde çözmek istediğinden hiç şüphem yok. Bunu yapabilir” dedi.

Trump, önceki başkanlardan ayıran başka bir özellik de, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a yazdığı “güzel mektuplar” ve bu ülkeye yaptığı ziyaretler.

Obama ve Trump yönetimlerinde, Ulusal Güvenlik Konseyi’yle çalışan Frances Brown’a göre Trump, güçlü ve otoriter liderlere sempati duyuyor.

Brown, “Bence bu otoriter liderler sık sık Başkan Trump’a övgüler yağdırıyor ve o da bu durumdan memnun. Ancak sorun şu ki, ABD hükümetinin geri kalanı, demokrasi karşıtı eğilimleri olan bu liderleri dizginlemeye çalışıyor” diyor.

Anketlerse, Amerikalılar’ın büyük bölümünün daha geleneksel bir dış politika izlenmesini istediğini gösteriyor.

2019 Chicago Konseyi Anketi’ne göre, Amerikalılar’ın yüzde 78’i NATO’ya verilen desteği devam ettirmekten, hatta arttırmaktan yana ve neredeyse yüzde 60’ı, diğer ülkelerde demokrasi ve insan haklarının desteklenmesinin Amerika’yı daha güvenli kılacağını düşünüyor.

ABD’nin eski NATO Büyükelçisi Ivo Daalder, Amerikalılar’ın küresel ittifaklardan çekilmeye kesinlikle karşı olduğu görüşünde.

Daalder, “Amerikalılar’ın sadece yüzde 20’si, başkanla aynı görüşte. Yani ittifakların sadece müttefiklerin çıkarına olduğunu düşünüyor. Aynı şey ticaret için de geçerli” şeklinde konuşuyor.

Öte yandan, Trump’ın dış politikasının 2020 seçimlerinde ne kadar rol oynayacağı merak konusu. Uzman Dina Smeltz, seçmenin başkanın karakterini göz önüne alacağını söylüyor.

Chicago Konseyi’nden Smeltz, “Bu başkanlık seçimlerinde karakter özellikleri, yani başkanın müttefiklerimize ve dünyaya nasıl davrandığı, daha önce hiç olmadığı kadar önemli olacak” görüşünde.

Ancak sağlık sigortası, ekonomi ve göçmenliğin Amerikalı seçmenin kararını belirleyen en öncelikli sorunlar olduğu düşünülürse, Trump’ın dış politika yaklaşımının, gelecek yılki başkanlık seçimlerinin kaderini belirlemesi pek olası görünmüyor.