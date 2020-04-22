Amerikalıların yüzde 87'si Kovid-19 önlemlerini yerinde buluyor

NEW YORK (AA) – ABD’de yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 87’si yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yerinde olduğunu düşünüyor.

Associated Press ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, Amerikalılara salgında iş yerlerinin kapatılması ve sosyal mesafe uygulamasına geçilmesi konusunda düşünceleri soruldu.

Amerikalıların yüzde 61’i virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin "tam yerinde" olduğunu belirtirken, yüzde 26’sı "tedbirlerin aşırı olmadığını", yüzde 13’ü ise "tedbirlerin çok ileri gittiğini" savundu.

Siyasi partilere bağı bağlamında ise Demokrat katılımcıların yüzde 95’i alınan tedbirleri "yerinde" bulurken, Cumhuriyetçilerde bu oran yüzde 78'e düştü.

Demokratların yüzde 5’i, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 22’si tedbirlerin "aşırı" olduğu görüşünü paylaştı.

Anket, 16-20 Nisan arasında rastgele adreslerden seçilen 1057 Amerikalı yetişkin üzerinde gerçekleştirildi.