Amerikan destroyeri Karadeniz’e doğru ilerliyor

ABD Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Altıncı Filo’dan yapılan açıklamada, güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook’un devriye amacıyla Karadeniz’e girmek üzere Çanakkale Boğazı’na giriş yaptığı belirtildi.

Altıncı Filo Twitter hesabından yapılan açıklamada, “75 borda numaralı USS Donald Cook, boğazdan Karadeniz’e geçişe başladı. ABD Donanmasının gemileri, NATO müttefiklerimize ve ortaklarımıza destek amacıyla bu sularda düzenli olarak devriye geziyor” ifadelerine yer verildi.

USS Donald Cook’un bu yıl içinde Karadeniz’e girecek olan yedinci Amerikan savaş gemisi olduğu belirtiliyor.

Merkez karargahı İtalya’nın Napoli kentinde bulunan Altıncı Filo, Avrupa ve Afrika’da ABD’nin ulusal çıkarlarını desteklemek, güvenlik ve istikrarı korumak amacıyla sıklıkla NATO müttefikleri ve ortakları ile birlikte çok çeşitli savaş ve deniz operasyonları yürütüyor.

Rusya: Amerikan destroyeri Karadeniz’e girdi, takipteyiz

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Donanmasına ait güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook’un Karadeniz’e giriş yaptığını ve Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığını duyurdu.

Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Karadeniz sularına giren USS Donald Cook destroyerinin Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Karadeniz Filosunda yer alan güçler ve araçlar, 23 Kasım 2020’de Karadeniz sularına giren ABD Donanmasına ait USS Donald Cook destroyerinin eylemlerini takibe adı” ifadelerine yer verildi.