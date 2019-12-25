“Amerikan filosunu Karadeniz’e çekmek için kurgulanmış bir projedir” – 18 Dakika (25 Aralık 2019)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, AKP’nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili ısrarının nedenlerini ve projenin getireceği 15 tehlikeyi değerlendirdi. 18 DAKİKA’DA, AKP'nin projesi ne zamandan beri devletin projesi oldu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamaları neden tepki çekti? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı Kanal İstanbul projesiyle gelecek 15 tehlike, nasıl dönülmez bir tahribat yaratacak? Mevlüt Uysal'ın Kanal İstanbul ile ilgili attığı imzanın neden geçerliliği yok? AKP'nin Kanal İstanbul ısrarının ardından nasıl bir gerçek var? AKP, oy kaybı paniği mi yaşıyor? İlkokul kitaplarında son yapılan değişiklikler, nasıl tehdide işaret ediyor? Bu uygulama çocukları ideolojiye göre bölmeyi mi amaçlıyor? sorularının yanıtı arandı. Tele1'e destek olmak için:

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