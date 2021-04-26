Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi: 2020'de 6 bin 144 insan hakları ihlali şikayeti aldık

NEW YORK (AA) – ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 2020'de 6 binden fazla insan hakları ihlali şikayeti aldıklarını belirtti.

CAIR, yayımladığı 2021 İnsan Hakları raporunda, ABD'de 2020'de ayrımcılık, göçmenlik, seyahat kısıtlamaları, bağnazlık, kanun yaptırımı ve okullarla bağlantılı konularla ilgili toplam 6 bin 144 şikayet aldıklarını açıkladı.

"Nefret Karşısında Direnme" başlıklı raporda, en son 2018'de yayımlanan benzeri rapora kıyasla şikayetlerde yüzde 9 artış olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, göçmenlik ve seyahat sınırlamalarının 1814 şikayetle en fazla bildirilen konu olduğuna işaret edilerek, 2020'de nefret suçlarında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yüzde 20 azalma görüldüğü aktarıldı.

Ülkede 1151 şikayet ile ikinci sırada ayrımcılığın geldiği bildirilen raporda, bu başlıkta ise yüzde 57 ile işe alımlardaki ayrımcılığın kaydedildiği belirtildi.

CAIR Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad, raporun, Amerikalı Müslümanlar ve diğer tüm azınlık mensupları için sivil hakların savunulmasının önemini gösterdiğini dile getirdi.

Awad, "Bağnazlığa ve nefrete maruz kalanların, bu kritik zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duydukları desteği almaları çok önemli." ifadesini kullandı.