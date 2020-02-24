Amerikan savaş gemisi Karadeniz’e giriş yaptı

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait olan ve üzerinde Aegis füze savunma sistemleri bulujnan ‘USS Ross’ adlı güdümlü füze destroyeri Karadeniz’e giriş yaptı.

Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada ise, Rusya Karadeniz Filosu’na ait gemilerin destroyeri izlemeye aldıkları belirtildi.

Bu yıl bir Amerikan savaş gemisi ilk kez Karadeniz’e girmiş oldu. Geçen yıl NATO’nun savaş gemileri 13 kez Karadeniz’de bulunmuştu.

1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre Karadeniz’e sınırı olmayan devletlerin askeri gemileri, o sularda en fazla 21 gün kalabiliyor.