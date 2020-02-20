Amerikan Şirketler Derneği Türkiye’yi küresel pazarlara taşımayı hedefliyor

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) 16. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 19 Şubat 2019 günü İstanbul’da yapıldı. Toplantının açılış bölümünde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ve PepsiCo Global Çeşitlilik ve Dahil Etme Başkanı Ümran Beba Amerikan şirketleri ile bir araya geldi.

Genel Kurul açılış konuşmasını gerçekleştiren AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Derneğimize üye 110’u aşkın Amerikan şirketi ile birlikte Türkiye’yi global pazarlara taşıyan güç olarak kendimizi konumlandırdık.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye’ye 2002 yılından bu yana toplam 217 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldiğini, bunun 12 milyar dolarının ABD kaynaklı olduğunu söyledi.

PepsiCo Global Çeşitlilik ve Dahil Etme Başkanı Ümran Beba, PepsiCo Vakfı ortaklığı ile 12,5 milyon kadın ve kız çocuğunun eğitim ve işgücüne katılma engellerini kaldırmak ve eşitliği teşvik eden programları hayata geçirmek için 100 milyon dolar yatırım yapmayı taahhüt ettiklerini dile getirdi.