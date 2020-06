Amerikan Tarihi’nin en büyük Eğitim Skandalı: Kötü Eğitim

AMERİKAN TARİHİNİN EN BÜYÜK EĞİTİM SKANDALI: ‘KÖTÜ EĞİTİM (BAD EDUCATION)’

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, Amerikan tarihinin en büyük eğitim skandalını merkezine alan, Narsistlik kavramının altının çizildiği; KÖTÜ EĞİTİM (BAD EDUCATION) filmini Amerika’nın ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için yorumladı.

Dünya prömiyerini 44. Toronto Film Festivali’nde gerçekleştiren film, Mike Makowsky tarafından Robert Kolker’in 2004’te New York Magazine’de yayınlanan makalesi ‘The Bad Superintenent’dan senaryoya dönüştürüldü ve yönetmen Cory Finley tarafından filme uyarlandı. New York eyaleti, Long Island’da bulunan meşhur Amerikan Devlet Okulu bölgesi ‘Roslyn Okul Bölgesi‘nde gerçekleşen 11 milyon dolarlık gibi büyük meblağdaki bir hırsızlığı konu alan Bad Education, Amerikan tarihinin en büyük eğitim skandalını merkezine alıyor. Başrollerini usta aktör Hugh Jackman ve ‘I Tonya‘ filmiyle ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı’nı kazanan Allison Janney paylaşıyor. Biyografi türündeki yapım ağır bir başlangıç yapmasına rağmen, olayların hafif mizahi bir şekilde kontrolden çıkmasıyla birlikte izleyiciyi etkisi altına alıyor.

KÖTÜ EĞİTİM (BAD EDUCATION) KONUSU:

Okul müfettişi olan Frank Tassone ve eğitimci Pam Gluckin, Roslyn Lisesi’ni yaptıkları katkılarla eyaletteki en iyi okullar listesinde en üst sıralara yükseltirler. Bir yandan da kimseye çaktırmadan ceplerini doldurmanın keyfini sürerler. Ancak kusursuz işleyen planları, okul gazetesinde editörlük yapan Rachel Bhargava’nın öğrenci işlerini karıştırmasıyla fazla uzun sürmeyecektir

Oyuncuları arasında; Hugh Jackman, Allison Janney, Geraldine Viswanathan, Ray Romano, Welker White ve Annaleigh Ashford gibi yıldız isimler yer alıyor.

NARSİSİZMİN KÖKENİ

Frank Tassone; bakımına fazlasıyla özen gösteren kusursuz takımlar giyen ve her daim cilt bakımını aksatmayan bir karaktere sahip. Frank’in bakımı ve kendine özen göstermesi, 2000 yılında vizyona giren ‘Amerikan Sapığı (American Psycho)’ filminde Christian Bale‘in canlandırdığı ‘Patrick Bateman’ karakterinin titizliğini anımsatıyor. Ancak film ilerledikçe bunların sadece buz dağının görünen kısmı olduğunu aslında derinlerde büyük yolsuzluklar döndüğü görülüyor. Frank ve Pam paralar içerisinde keyif çatarken okulu sürükledikleri borç batağı onların gerçek yüzü. Filmde Frank’in kendisine aşırı değer vermesi ve kimseyi umursamadan lüks bir hayat yaşaması Narsistlik kavramının altını çiziyor. Sosyal eleştirmen ve Rochester Üniversitesi’nde tarih profesörlüğü yapmış olan Christopher Lasch, 1979’da yayınlanan Narsisizm Kültürü’nde (The Culture of Narcissism), 20. yüzyılda patolojik olarak Narsisizmin kökeninin neye dayandığı ve sonuçlarını irdeler. Kitapta, günümüz modern çağının en önemli özelliği olarak gördüğü narsisizmin merkezinde “arzudan muaf olma isteği”nin yer aldığını yazar. Profesör Lasch’in kitabında belirttiği görüşlerine filmde Frank karakteri üzerinden tanık oluyoruz. Frank, lüks bir hayata duyduğu istek ve arzusuyla doyuma ulaşmayıp bunu sürdürmeye devam ederek Narsistik türde bir yaşam biçimine çevirdiğine tanık oluyoruz.

Amerikan tarihinin en büyük skandallarından birisini konu alan Bad Education filminde Hugh Jackman ve Allison Janney muhteşem bir performans sergiliyor. Yapımını HBO Films şirketinin yaptığı filmin yönetmen koltuğunda Cory Finley oturuyor. Bad Education, biyografi türündeki filmlere güzel ve görülmeye değer bir örnek.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY