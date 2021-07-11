Amerika’nın Batısında Rekor Sıcaklar ve Orman Yangınları

Ülkenin batısında rekor sıcaklar yaşanırken itfaiye görevlileri bir yandan da bölgedeki yangınları söndürmeye çalışıyor.

California’da Mojave Çölü’nde yer alan Ölüm Vadisi’nde sıcaklık Cuma günü 54.4 derece olurken California, Oregon ve Washington eyaletlerinde orman yangınlarını söndürmek için yoğun çaba harcanıyor.





Ölüm Vadisi’nde yaşanan 54,4 derece sıcaklık 1913 yılından bu yana bölgedeki en yüksek sıcaklık anlamına geliyor. Çölün yaklaşık 500 km kuzeybatısında ise yılın en büyük orman yangını gerçekleşiyor. Yıldırım çarpması sonucu çıkan Tahoe Gölü’nün kuzeyindeki yangını söndürmek için itfaiye görevlileri yoğun çaba harcıyor.

Cumartesi geç saatlerde alevler Nevada’nın Washoe bölgesindeki evleri tehdit etmeye başladı. Yangının şu ana kadar sadece yüzde 8’i kontrol altına alınmış durumda.





Şiddetli rüzgarın da etksiyle Oregon’un güneyindeki orman yangını etki alanını iki katına çıkarmış durumda.

Ulusal Hava Dairesi, tehlikeli koşulların sıcakla bağlantılı hastalıklara neden olabileceğini belirtti.

California’da yetkililer olası elektrik kesintilerine karşı halka hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Yetkililer bunun sadece sıcaktan olmayabileceğini, Oregon’un güneyindeki orman yangınının California’ya enerji nakleden hatları tehdit ettiğini de kaydediyor.

California’nın güneyindeki Palm Springs bölgesinde hava sıcaklığı Cumartesi günü 49 dereceyle rekor kırdı. Bu, 2021’deki dördüncü rekor.

Las Vegas kenti de Cumartesi gecesi 47 dereceyle tüm zamanların rekorunu kırdı.

Washington eyaletinin güneydoğusundaki orman yangını da etkisini arttırırken, Idaho eyaletinde Vali Brad Little orman yangınları nedeniyle acil durum ilan etti ve Ulusal Muhafızların yangınları söndürme çalışmalarına yardım etmesini istedi.

Bu arada yangınlar can kayıplarına da neden oldu. Arizona’nın Mohave bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına katılmaya gitmekte olan iki itfaiye görevlisi, içinde bulundukları uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti.