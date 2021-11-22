AMERİKA’YA DİL ÖĞRENMEYE NASIL GİDİLİR?

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California Language Academy ► https://cla.edu/

California Language Academy Twitter►https://twitter.com/CaliforniaESL

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California Language Academy kurucusu Hasan Altuntaş ingilizce öğrenmenin önemini vurgularken, California Language Academy ile nasıl Amerika'ya gidilir? Amerika'da okumak pahalı mı? Gelen öğrenciler ne ile karşılaşır, nerede yaşar? gibi sorulara cevap veriyor. —

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